CARTA APOSTÓLICA ADMIRABILE SIGNUM DÁ O MOTE À INICIATIVA

Associação Católica Cultural vai eleger o presépio mais belo

A Associação Católica Cultural de Macau quer fazer do Presépio uma presença frequente nos lares das famílias católicas do território e vai lançar um concurso para escolher os mais bonitos presépios das escolas e das paróquias de Macau. A Associação vai ainda colocar à venda o Calendário do Advento que permite a montagem de um presépio completo ao fim de doze dias.

Presença obrigatória nas celebrações natalícias das famílias católicas, o Presépio é o símbolo mais importante do Natal e um elemento central nas actividades de preparação para o nascimento de Jesus Cristo, que a Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) quer desenvolver ao longo do mês de Dezembro. Com sede na Rua Formosa, a entidade vai promover, pela primeira vez, um concurso de presépios destinado às paróquias e às escolas e instituições de ensino de matriz católica.

A ACCM assumiu a responsabilidade de dar continuidade ao esforço empreendido ao longo dos últimos três anos pela diocese de Macau, no sentido de familiarizar os residentes locais – católicos ou não – com o único símbolo natalício que tem inteiramente por base os Evangelhos. Com a organização da iniciativa, a Associação Católica Cultural quer ainda encorajar uma tradição que tem vindo a ser abandonada por muitas famílias: a montagem do Presépio nos primeiros dias do Advento. «Vamos organizar este ano a competição de Natal “Admirabile Signum”. O concurso comporta duas categorias, uma destinada às escolas católicas e a outra destinada às paróquias», explicou Joni Cheng, em declarações a’O CLARIM. «Tal como o Papa Francisco refere na Carta Apostólica Admirabile Signum, “a imagem encantadora do Presépio, tão amada por todos os cristãos, nunca deixa de despertar fascínio e espanto”. Esperamos, por isso, que este concurso possa encorajar a bela tradição de preparar o Presépio nos dias que antecedem o Natal, seja nas paróquias, seja nas escolas ou no seio da família», acrescentou a dirigente da ACCM.

A escolha dos presépios mais belos – um por cada categoria – será decidida por um júri que integra representantes de vários sectores, do mundo dos negócios à protecção ambiental. Entre os jurados estão executivos de topo, como Tomaz Mok ou Benvinda Santos, fundadora e presidente da Associação Avante Vida Verde.

Entretanto, a Associação Católica Cultural de Macau vai colocar à venda o Calendário do Advento, que permite que quem o adquira possa montar um presépio completo ao fim de doze dias. Para além das figuras tradicionais do Presépio, o Calendário “Admirabile Signum” inclui doze cartões – um por cada dia – com alguns dos mais importantes ensinamentos da Carta Apostólica Admirabile Signum, a fim de que quem adquire a colecção possa compreender o significado e o valor de cada um dos figurinos do Presépio, tal como ele é descrito pelo Evangelhos. O Calendário tem um custo de 880 patacas e encontra-se à venda nas instalações da ACCM.

Marco Carvalho

LEGENDA: Calendário do Advento