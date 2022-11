DIOCESE ANGARIOU 21 MIL 503 PATACAS PARA ENTREGAR A POBRES E NECESSITADOS

Para quem a Igreja nunca esquece

A diocese de Macau angariou 21 mil 503 patacas por ocasião do VI Dia Mundial dos Pobres, assinalado a 13 de Novembro último. Este montante será utilizado pelas Irmãs da Caridade para ajudar os pobres e mais necessitados. A informação foi partilhada aos fiéis nas missas dominicais do passado fim-de-semana.

Também no VI Dia Mundial dos Pobres, a Igreja Católica em Macau levou a cabo várias actividades para a mitigação das necessidades sentidas por algumas franjas da população, como a distribuição de sacos de alimentos através das Irmãs da Caridade.

Por iniciativa do Papa Francisco, o Dia Mundial dos Pobres é todos os anos celebrado no 33.º Domingo do Tempo Comum.

LIVRO É HOJE APRESENTADO –O livro “Evangelho Diário para Jovens 2023” é hoje apresentado no Centro Juvenil Diocesano, na Rua Formosa, às 18 horas e 45, sendo a entrada livre. Esta obra resulta de uma parceria entre a subsidiária das Publicações Claretianas em Macau e a pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral.

Os responsáveis por esta iniciativa pretendem que o “Evangelho Diário para Jovens 2023” seja distribuído em vários países lusófonos.

EXPOSIÇÃO DE WONG KA LONG –A exposição “Cultura do Encontro”, da autoria do escultor Wong Ka Long, continua patente até 4 de Dezembro na galeria da Associação Católica Cultural de Macau, na Rua Formosa. A mostra serve de retrospectiva à obra de Wong Ka Long nas últimas duas décadas.

J.M.E.