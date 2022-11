ESCUTEIROS LUSÓFONOS VÃO ESTAR EM QUATRO SUPERMERCADOS

GELMac promove campanha de recolha de alimentos

Grupos de escuteiros vão estar, amanhã, nos supermercados Benvindo e Seng Cheon La Marina, em Macau, para recolher alimentos com vista aos mais desfavorecidos. A campanha, que decorre também nos dois supermercados Seng Cheong da Taipa, tem este ano como entidade destinatária a Cáritas de Macau.

É quase uma tradição no Advento. Todos os anos, no final de Novembro ou início de Dezembro, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau (GELMac) faz da ajuda aos outros um desígnio, através da recolha de alimentos para os mais necessitados.

Este ano não é excepção. Amanhã, entre o meio-dia e as 18:00 horas, membros do agrupamento e voluntários que se associam à campanha anual de recolha de alimentos promovida pelo GELMac vão estar em quatro supermercados do território – dois em Macau e dois na Taipa –, para recolher arroz, cereais, produtos enlatados e outros bens de primeira necessidade.

Os produtos angariados serão depois canalizados para a Cáritas de Macau, organização que este ano é a única beneficiária da campanha. O organismo liderado por Paul Pun assume depois a responsabilidade de fazer chegar os bens alimentares a quem deles precisa verdadeiramente. A exemplo do que sucedeu nos últimos anos, os trabalhadores não residentes deverão voltar a ser os principais alvos do esforço solidário do movimento escutista católico de Macau. “Atendendo ao facto de muitas famílias locais e trabalhadores não residentes estarem ainda a sofrer as consequências da pandemia de Covid-19 e em situação de carência, e no seguimento dos vários apelos que a Cáritas de Macau tem lançado à população para ajudar estas comunidades carenciadas, o Grupo de Escuteiros Lusófonos de Macau vai uma vez mais levar a cabo a campanha de recolha de alimentos, que este ano será entregue na totalidade à Cáritas de Macau”, escreve o GELMac numa breve nota de Imprensa.

A campanha do Banco Alimentar do GELMac é organizada desde 2008, ano em que o agrupamento, afiliado ao Corpo Nacional de Escutas português, recolheu cerca de uma tonelada de alimentos. Estes foram posteriormente distribuídos por duas instituições locais de solidariedade social, o Berço da Esperança e as Missionárias da Caridade. No entanto, ao longo da última década e meia várias outras organizações foram apoiadas pelo GELMac, desde o Lar de Nossa Senhora da Penha, ao Centro Pastoral Católico, passando pela Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM). “Na edição do ano passado conseguiu-se recolher mais de uma tonelada e meia de alimentos, que foram entregues à Cáritas de Macau e ao Centro Pastoral Católico, essencialmente para ajuda às famílias carenciadas e trabalhadores não residentes, afectados pela pandemia de Covid-19”, assinala o GELMac no mesmo comunicado.

A iniciativa tem como principal objectivo ajudar quem se depara com dificuldades para garantir algo tão simples como colocar comida na mesa, mas o propósito da campanha não se esgota aí. «Para além do objectivo final de ajuda às pessoas carenciadas, um outro objectivo da iniciativa é consciencializar os mais jovens para a importância de ajudar os mais necessitados da sociedade, fazendo assim com que se tornem melhores cidadãos», defendeu Nelson António, chefe de agrupamento do GELMac, em declarações a’O CLARIM.

M.C.