ARCANJOS SÃO MIGUEL, SÃO GABRIEL E SÃO RAFAEL SÃO CELEBRADOS A 29 DE SETEMBRO

Quem são os três maiores anjos?

A Igreja em Macau une-se à Igreja universal para celebrar os arcanjos São Miguel, São Gabriel e São Rafael no próximo dia 29 de Setembro.

Os arcanjos são espíritos celestes superiores aos anjos. Na angelologia, os arcanjos (do Grego: ἀρχάγγελος) são um dos nove coros da hierarquia angelical. São os penúltimos, antes mesmo dos anjos, mas são superiores a estes (daí o prefixo “arc”, ou seja, “superior”). A sua hierarquia é a primeira, segundo o “Doutor Angélico”, São Tomás de Aquino, que definiu que os anjos se dividem em três hierarquias, cada uma composta por nove coros. Essa hierarquia é composta pelos principados, arcanjos e anjos, todos os que vivem na Terra, ao lado dos homens. Os arcanjos são aqueles a quem Deus confia missões extraordinárias da fé e a quem transmite revelações de realidades para além da compreensão humana.

Apesar da sua tradição advir do período pós-Escrituras, a tradição bíblica (Tb., 12,15) nomeia sete “anjos” que estão diante do altar de Deus, aludindo à intervenção de três, todos eles arcanjos. Já agora, os anjos têm origem antiga: em Hebraico são os “mal’ak”, em Grego “anghelos” e em Latim “ângelus”, conceitos que significam “enviado” ou “mensageiro”, ou “os que cumprem missões de Deus”.

Os três arcanjos principais são Miguel, Gabriel e Rafael, que têm “estatuto” de santos. Os outros arcanjos, como Uriel, Baraquiel ou Barachiel, Jegudiel ou Jehudiel, Fanuel ou Phanuel, e Salatiel, são entidades que surgem nos livros apócrifos de Enoch, no quarto livro de Esdras e na literatura rabínica. A Igreja Católica, por isso, só reconhece Miguel, Gabriel e Rafael, pois constam nas Sagradas Escrituras. Os outros não constituem doutrina, são apenas uma simples referência. As festas dos três arcanjos eram celebradas a 29 de Setembro (São Miguel), a 24 de Outubro (São Rafael) e a 24 de Março (São Gabriel), respectivamente. Mas o novo calendário reuniu numa só celebração a festa dos arcanjos, no dia 29 de Setembro. Esta data foi escolhida por corresponder à da consagração da igreja dedicada a São Miguel, no Século V, em Roma, junto à Via Salária.

São Miguel, cujo nome significa “Quem como Deus”, é o mais venerado, provavelmente. É padroeiro de toda a Igreja Católica, chefe dos arcanjos, uma figura angélica cultuada desde os alvores do Cristianismo. É venerado pela sua coragem na queda dos anjos, quando Lúcifer seduziu um terço dos anjos do céu para conquistar o trono de Deus. Miguel, à frente dos anjos fiéis a Deus, venceu e expulsou Satanás e os seus anjos caídos (Ap., 12,7-9). Miguel é o mais nomeado nas Escrituras, como protector do povo eleito (10,13), presente no juízo universal, em que estará a favor do povo de Deus (Dn., 12,1-2). A Idade Média consagrou-o em devoção e em monumentos, santuários de concorridas e famosas peregrinações na Cristandade. Santo protector das colheitas e da vindima, protector das pestes e combatente contra o mal, mereceu dos crentes a mais arrebatada fé e entrega.

Sobre São Gabriel(o nome significa “a Força de Deus”, ou “Deus é a minha protecção”) pouco se sabe. Gabriel é o anunciador por excelência das revelações divinas. É o arcanjo das belas e alegres notícias, como o nascimento de João Baptista, o Precursor, e depois de Jesus, na Anunciação à Virgem Maria (Lc., 1, 26-38). Também foi Gabriel a explicar ao profeta Daniel como se dará a plena restauração do Povo Eleito, desde o retorno do exílio ao advento do Messias. No Islão, foi o arcanjo São Gabriel que transmitiu ao profeta Maomé o Alcorão, durante anos.

Já São Rafaelé o menos “conhecido” dos arcanjos. É citado apenas num livro da Bíblia, “Tobite”, no Antigo Testamento. Rafael significa “Deus curou/cura” ou “Medicina de Deus”, pois restituiu a visão ao piedoso Tobite, revelando a sua acção. «Tobias foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael, em pé diante dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus» (Tob., 5,4). Por acompanhar o jovem Tobias, ficou como guia dos viajantes. É invocado como curador e protector dos farmacêuticos, pois indicou a Tobias o remédio para a cura da cegueira do pai. É também o protector dos casais, pois libertou do demónio o casamento de Sara.

Vítor Teixeira

Universidade Fernando Pessoa