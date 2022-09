DIOCESE DE MACAU LANÇA LIVRO SOBRE SÃO ROQUE

Quem foi o santo que invocamos contra a pandemia?

Publicado pela Comissão Diocesana de Formação Catequética (CDFC), o livro agora dedicado a São Roque é o segundo de uma série que propõe dar a conhecer, junto da comunidade católica de Macau, a vida e o exemplo de fé de alguns dos mais notáveis santos da História da Igreja. A colecção estreou-se com um livro sobre São José e é agora reforçada com um volume sobre São Roque. O protector dos inválidos foi elevado aos altares pela sua ardente caridade e compaixão para com os pobres e doentes. «Em 2021 investimos bastante tempo a dar a conhecer São José através de diferentes meios. Lançámos uma edição comemorativa especial, uma vez que o Papa declarou, em 2020, na Solenidade da Imaculada Conceição, o ano de 2021 como o “Ano de São José”, tendo publicado a Carta Apostólica “Patris Corde” para marcar o 150º aniversário da declaração de São José como santo patrono da Igreja universal», recordou Benny Leung, membro da CDFC, em declarações a’O CLARIM. «Dar a conhecer e partilhar a vida e o legado dos santos é algo muito significativo no âmbito da Catequese. Uma vez que eles nos deixaram exemplos históricos e genuínos de santidade, vamos continuar com este trabalho de dar a conhecer a vida e o percurso de diferentes santos», acrescentou.

No caso de São Roque, a obra explora o exemplo de santidade de alguém que se notabilizou pela compaixão e pelo espírito de entrega aos outros, nomeadamente aos enfermos. Com o Covid-19 a invocação a São Roque voltou a fazer parte das orações dos católicos de todo o mundo. «Apesar da pandemia de Covid-19 não ter poupado nenhuma parte do planeta, a contínua intercessão de São Roque pela nossa Comissão e por D. Stephen Lee [bispo de Macau]contribuiu para o aumento da popularidade de São Roque entre os católicos locais», explicou Benny Leung. «Através da diocese de Macau, a devoção a São Roque tornou-se conhecida nas regiões vizinhas, como é o caso de Hong Kong, Taiwan e Singapura, ou mesmo em lugares mais longínquos, como na diocese de Pistóia, localizada na província de Florença, em Itália, que também começou a promover a oração a São Roque», sublinhou o responsável.

Antes de abordar o percurso e o exemplo de fé de São Roque, o livro apresenta uma pequena explicação sobre o conceito de santidade e procura explanar porque razão os santos são alvo de devoção e tributo. A obra apresenta depois os momentos mais relevantes da vida de Roque de Montpellier, destacando a dedicação aos doentes e às vítimas da peste. O volume explora ainda a forma como a trajectória de São Roque pode servir de exemplo aos católicos perante o flagelo do Covid-19 e dá a conhecer algumas das fórmulas mais habituais da invocação ao protector contra a peste.

Disponibilizado apenas em língua chinesa e com um custo de 120 patacas, o livro tem sido promovido de forma itinerante em várias paróquias, mas também pode ser adquirido na Livraria São Paulo e em vários outros estabelecimentos do território. «Pode ser encontrado na Livraria São Paulo e nos estabelecimentos “Dream Corner” (圓夢間)e “A Porta Da Arte” (文藝門)», rematou Benny Leung.

Marco Carvalho