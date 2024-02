ANO NOVO CHINÊS: PARÓQUIA DA SÉ CATEDRAL REAJUSTA-SE PARA A CHEGADA DO DRAGÃO

Catedral só abre para Missas e Cartório encerra

Por força das comemorações do Ano Novo Chinês, o Cartório da Sé irá estar encerrado, assim como a igreja da Sé Catedral, que apenas será aberta para a celebração das missas, no horário habitual. É também suspensa a Adoração ao Santíssimo.

A paróquia da Sé está por estes dias a recolher objectos de decoração e electrodomésticos que os fiéis não queiram e pretendam doar. O objectivo é realizar uma venda ao público, sendo que a verba angariada será canalizada para actividades de evangelização e de ajuda aos mais necessitados.

UNÇÃO DOS ENFERMOS – Domingo, 11 de Fevereiro, é Dia dos Enfermos. A data assinala a primeira aparição de Nossa Senhora de Lourdes. Na igreja ou em casa, nesse dia os fiéis deverão rezar e pedir a intercessão de Nossa Senhora de Lourdes por aqueles que sofrem de doença.

Nos dias 10 (missa antecipada) e 11 de Fevereiro haverá a bênção da água. Tal como aconteceu em 2023, os fiéis podem transportar consigo uma garrafa com água, a fim de ser abençoada. Também no dia 11, será administrado o Sacramento da Unção dos Enfermos a todos os fiéis doentes e pessoas com 65 ou mais anos de idade.

MISSA, SÓ PRESENCIAL OU “ONLINE” – Igualmente no dia 11 de Fevereiro não haverá transmissão televisiva da Missa Dominical. Ao invés dos fiéis acompanharem a Eucaristia pelo Canal Macau da TDM, poderão fazê-lo através dos canais “online” facultados pelo Centro Diocesano dos Meios de Comunicação Social.

CINZAS: RAMOS DE 2023 PODEM SER DEVOLVIDOS – Os fiéis católicos de Macau estão convidados a entregarem os ramos que receberam em 2023, no Domingo de Ramos, a fim de serem queimados. As cinzas provenientes da queima dos ramos serão impostas nas testas dos fiéis na Quarta-feira de Cinzas, a 14 de Fevereiro.

«A quem no ano passado recebeu ramos no Domingo de Ramos, e ainda os guarda em casa, que os entregue na sacristia ou no Cartório da Sé, situado em frente à catedral», pede o padre Daniel Ribeiro, SCJ.

Segundo o vigário paroquial para a comunidade de língua portuguesa, «os ramos serão queimados, sendo essas as cinzas que os fiéis irão receber na Quarta-feira de Cinzas deste ano».

J.M.E.