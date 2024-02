“WORKSHOP” DE CULINÁRIA JUNTOU MAIS DE TRINTA JOVENS

Sai um Bolo de Rabanete!

A Comissão Diocesana da Juventude organizou, no passado fim-de-semana, um “workshop” com o objectivo de promover o voluntariado e angariar fundos.

Mais de trinta jovens, na sua grande maioria estudantes do Colégio de Santa Rosa de Lima e do edifício 6 do Colégio Diocesano de São José, coordenados por voluntários, reuniram-se na Y-kitchen do Centro Juvenil, e eles próprios confeccionaram um Bolo de Rabanete Chinês – um dos pratos tradicionais do Ano Novo Lunar.

Ao todo, foram usados sessenta quilogramas de rabanete branco, que serviram para cozinhar oitenta bolos. O processo de confecção do Bolo de Rabanete Chinês é muito complexo, mas os jovens gostaram de todas as fases da sua preparação.

Os bolos foram encomendados essencialmente por familiares e amigos, a quem foram vendidos por 88 patacas a unidade. Todo o dinheiro será doado às Missionárias da Caridade, para que as Irmãs possam fazer o que melhor sabem: ajudar as pessoas mais necessitadas.