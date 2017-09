Papa critica governantes sobre Clima e Imigração

O Papa Francisco deixou críticas aos governantes que questionam as alterações climáticas, falando aos jornalistas no voo de regresso a Roma, desde Bogotá.

«A história julgará as decisões» desses políticos, defendeu.

Francisco foi questionado sobre a série de furacões que atingiram a região das Caraíbas e a sua relação com as mudanças climáticas a nível global.

«Quem nega isto, deve ir perguntar aos cientistas, eles falam com clareza», disse, em conferência de Imprensa, após uma viagem de cinco dias à Colômbia, que terminou no passado Domingo.

O Papa sublinhou que a defesa dos recursos naturais é uma responsabilidade comum: «Todos nós temos uma responsabilidade, todos, grande ou pequena, uma responsabilidade moral».

«Devemos levar isto a sério, é algo com que não se deve brincar, é muito sério», acrescentou.

O pontífice falou depois do «dever de gratidão» perante o acolhimento aos imigrantes que foi dado pela Itália e a Grécia, pedindo «coração aberto, paciência, integração e proximidade humanitária» a populações que enfrentam os perigos da travessia do Mediterrâneo e dos «‘lager’ no deserto».

Questionado sobre a decisão da administração Trump de terminar o programa que protege 800 mil jovens indocumentados nos Estados Unidos, Francisco deixou votos de que a decisão possa ser revertida, em nome de uma política «pró-vida».

«Se é um bom ‘pro-life’, entende que a família é o berço da vida e deve ser defendida na sua unidade», precisou.

Francisco retomou as preocupações com o «problema humano» na Venezuela, esperando que a ONU se «faça ouvir» para ajudar a população afectada pela crise.