Direitos Humanos

Mais de quatro mil cristãos perderam a vida em 2018

A organização não-governamental “Portas Abertas” publicou no passado dia 16 de Janeiro um relatório no qual indica que quatro mil e 300 cristãos foram mortos em 2018 por causa da sua fé, com a Nigéria a ser o país com mais assassinatos.

Os números representam um aumento de quarenta por cento em comparação com 2017, somando-se ainda três mil 150 presos e mil 847 igrejas e edifícios que foram atacados.

O relatório inclui uma “lista negra”, encabeçada pela Coreia do Norte, dos “cinquenta países onde os cristãos são mais perseguidos”, entre os 150 monitorizados.

O estudo aponta para um total de 245 milhões de cristãos perseguidos, um dado que “aumenta de ano para ano”.

O documento foi citado, entre outros, pelo portal de notícias do Vaticano.