IPIM e Fórum Macau em África e Portugal

Duas agendas, uma missão.

Delegações do Instituto de Promoção do Comércio e do Investimento de Macau (IPIM) e do Fórum Macau vão participar no 12º Encontro de Empresários para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, a decorrer entre 16 e 18 de Junho na cidade da Praia, em Cabo Verde.

Antes de chegar ao arquipélago, a delegação do Fórum Macau estará em Maputo, onde irá visitar a Embaixada da RPC em Moçambique e realizar encontros nos ministérios dos Negócios Estrangeiros e Cooperação, Energia e Recursos Minerais, Economia e Finanças, e Indústria e Comércio.

Na capital cabo-verdiana, a delegação do IPIM irá marcar presença na actividade relacionada com “A Expansão do trading e dos serviços entre a China e os PLP” e na visita técnica organizada pela Cabo Verde TradeInvest.

Entre visitas de cortesia aos ministros da Economia e dos Negócios Estrangeiros, e aos projectos de empreendimentos, a delegação do Fórum Macau deverá comparecer na cerimónia de abertura da Feira de Produtos e Serviços China-PLP, a realizar na Feira Internacional de Cabo Verde, estando ainda prevista a apresentação do Fundo de Desenvolvimento do Fórum Macau, pela CDB Capital, a assinatura de protocolos ou acordos no Palácio da Presidência (carece de confirmação), entre outras iniciativas.

Na última etapa da deslocação, em Portugal, a delegação do IPIM irá efectuar visitas de estudo a adegas e vinhas no norte do País e participar na “Feira e Fórum Internacional de Negócios China-PLP e Espanhola”.

Já a delegação do Fórum Macau, para além do encontro de cortesia no Ministério da Economia com o secretário de Estado Adjunto e do Comércio, irá visitar a Startup Lisboa e reunir com a Direcção-Geral de Saúde, para além de outros compromissos.

