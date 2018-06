VILA REAL ACIDENTADA

Quatro pilotos, em segundo plano, trocam impressões após o violento acidente que envolveu todos os carros na primeira corrida da etapa do WTCR em Vila Real, disputada no passado fim-de-semana em Portugal. Após a prova de Trás-os-Montes, Ivan Muller mantém-se na frente do campeonato (182 pontos). Gabriele Tarquini e Yann Ehrlacher (ambos com 160) ocupam as 2ª e 3ª posições.