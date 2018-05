Dia da Língua Portuguesa na Califórnia

Cultura une macaenses e brasileiros

Cerca de sessenta portugueses, macaenses e brasileiros residentes na Califórnia participaram, no passado dia 4 de Maio, na festa do Dia da Língua Portuguesa, co-organizada pelos consulados-gerais de Portugal e do Brasil em São Francisco.

O evento decorreu na residência oficial da cônsul-geral de Portugal, Maria João Lopes-Cardoso, que tal como o homólogo brasileiro, Pedro Borio, fez questão de enaltecer o valor da língua portuguesa. Por sua vez, José Luís de Silva, professor de Português na Califórnia, e Valeria Sasser, do consulado-geral do Brasil, aludiram à importância da língua portuguesa, considerando-a como uma das mais bonitas do mundo.

Na ocasião foram declamados poemas de Luís Vaz de Camões, Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, Natália Correia, Antonio Cicero, Rubem Braga e Mário Quintana (os três últimos brasileiros). Oportunidade ainda para ouvir a banda “Ensemble”, com as cantoras Ramana Vieira e Lau Paiva.

«A Ramana Vieira, que actuou na edição de 2010 do Encontro das Comunidades Macaenses, dedicou a canção “Macau Terra Minha” à comunidade macaense. É filha de madeirenses, nascida na Califórnia, e canta muito bem o fado. Tem um amor especial por Macau. Sempre que pode promove Macau», disse a’O CLARIM Henrique Manhão, que marcou presença na qualidade de presidente da Casa de Macau USA. A iniciativa continuou até cerca das 20 horas com música portuguesa e brasileira.

