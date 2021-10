AULAS DE CATEQUESE CANCELADAS

Festas e Memórias litúrgicas só nas redes sociais

As aulas de catequese e de catecumenato, promovidas pela diocese de Macau, em Chinês, Português e Inglês, estão suspensas até Domingo, 10 de Outubro, em resultado dos mais recentes casos de infecção por Covid-19 detectados no território.

A medida, tomada pelo órgão diocesano responsável pela Catequese, abrange as aulas leccionadas nas paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo (Taipa), as duas igrejas mais frequentadas pelos fiéis que falam Português, seguindo-se as igrejas de Santo António e São Lázaro.

Para os dias 4, 5 e 6 de Outubro estava agendado o Tríduo pela Festa de Nossa Senhora do Rosário, a qual foi celebrada pela Igreja universal no dia 7 de Outubro. Devido à decisão da diocese de Macau de encerrar, entre 5 e 7 de Outubro, “todas as igrejas, instituições e gabinetes de comissões da Diocese”, o Tríduo e a respectiva Festa litúrgica foram celebrados pelos fiéis de Macau com recurso às redes sociais.

Igualmente canceladas foram as celebrações presenciais à Memória de São Francisco de Assis e da Irmã Santa Faustina Kowalska, que tiveram lugar nos dias 4 e 5 de Outubro, respectivamente.

J.M.E.