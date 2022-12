WONG KA LONG, ESCULTOR NÃO-CATÓLICO, É AUTOR DE VÁRIAS OBRAS ENCOMENDADAS PELA DIOCESE DE MACAU

Conversão à distância de muitas respostas

O CLARIMentrevistou o escultor Wong Ka Long, autor da estátua de Mateus Ricci que se encontra junto às Ruínas de São Paulo, e da Via Sacra e do Crucifixo da capela da Santa Cruz na Universidade de São José.

O primeiro artista de Macau com formação académica concluída no Continente, mais precisamente na cidade de Cantão, expôs há dias na Associação Católica Cultural de Macau um conjunto de imagens religiosas, com o apoio do bispo D. Stephen Lee.

Na entrevista, conduzida por Jasmin Yiu e publicada na íntegra na edição em Chinês d’O CLARIMde 2 de Dezembro, Wong Ka Long não esconde a sua condição de “não católico”, embora vá revelando, ao longo da conversa, sentir uma cada vez maior curiosidade sobre alguns temas – dogmas, na sua maioria – relacionados com a Fé Católica; com acreditar ou não acreditar.

Neste âmbito, lembra as leituras feitas à noite na Universidade em Guangzhou e algumas conversas tidas com D. Stephen Lee. Para já, a conversão ao Catolicismo não está assegurada, mas com o andar do tempo só Deus sabe o que lhe tem reservado para o futuro. A procura incessante de estórias por detrás das imagens que esculpe tem-lhe atiçado a curiosidade por muitas das personagens mencionadas na Bíblia – livro que continua a ler com regularidade.

Actualmente, para além de trabalhar em projectos pessoais, Wong Ka Long também realiza trabalhos de restauro, entre os quais para o Instituto Cultural, sendo uma mais-valia preciosa dada a quase ausência de profissionais habilitados nesta área de actividade.

J.M.E. com J.Y.