FOTOLEGENDA

D. TOLENTINO DE MENDONÇA (SANTA SÉ) RECEBEU REITOR DA UNIVERSIDADE DE SÃO JOSÉ – O reitor da Universidade de São José (USJ), diácono Stephen Morgan, encontrou-se com o cardeal português D. José Tolentino de Mendonça, em Roma, no âmbito de uma reunião do Conselho Executivo e Administrativo da Federação Internacional das Universidades Católicas, da qual Stephen Morgan é vice-presidente. No encontro, em que também participou a reitora da Universidade Católica Portuguesa, Isabel Capeloa Gil, o actual Prefeito do Dicastério para a Cultura e a Educação da Santa Sé sublinhou “a importância da Universidade de São José para o Papa e para toda a Igreja global, dado ser um lugar onde o diálogo académico entre a Igreja Católica e as Universidades da República Popular da China pode crescer e prosperar”, refere uma nota publicada pela USJ.Segundo o texto divulgado, “o cardeal [D. Tolentino de] Mendonça conhece bem a Universidade de São José, tendo assinado o acordo original para a formação e investigação filosófica e teológica entre a USJ e a Universidade Católica Portuguesa, da qual foi vice-reitor”.Entre 28 de Novembro e 1 de Dezembro, “representantes das associações regionais das Universidades Católicas de todo o mundo reuniram para discutir os desafios enfrentados pelas Universidades e discutiram como a rede de Universidades Católicas poderá ajudar a responder a alguns desses desafios”, conclui a referida nota.