PARÓQUIA DE SÃO JOSÉ OPERÁRIO REUNIU CERCA DE 120 PESSOAS EM RETIRO ESPIRITUAL

Cânticos e hinos anunciam o Natal na Zona Norte

Unidade e comunidade. Estes são dois conceitos centrais no modo como o Nascimento de Jesus Cristo e os restantes momentos da Quadra Natalícia são celebrados na paróquia de São José Operário. Nos bairros da Areia Preta e do Iao Hon, a vinda do Salvador é anunciada a 23 de Dezembro, com cânticos e hinos alusivos à época. Dois dias depois, no dia de Natal, a Natividade é festejada com um convívio que reúne as três comunidades que têm nesta paróquia o seu refúgio espiritual.

Na Areia Preta, a tradição ainda é o que era, e a 23 de Dezembro os acordes de alguns dos mais conhecidos cânticos e hinos de Natal vão voltar a fazer-se ouvir ao redor da igreja de São José Operário, pela voz dos membros dos coros litúrgicos que solenizam as celebrações eucarísticas na Paróquia.

A exemplo do que sucedeu nos dois últimos anos, a iniciativa – outrora anunciava a Boa Nova do Nascimento de Jesus Cristo pelas ruas dos bairros da Areia Preta e do Iao Hon – volta a estar confinada às instalações da igreja, mas o padre Carlos Malásquez Quispe, MCCJ, sacerdote peruano responsável pela Paróquia, defende que a cantata continua a cumprir, na perfeição, o objectivo a que se propõe: anunciar à cidade e ao mundo a chegada iminente do Salvador. «O habitual é conduzirmos esta iniciativa, todos os anos, a 23 de Dezembro, dois dias antes do Natal. É já uma tradição na nossa paróquia. Este ano, a exemplo do que aconteceu nos dois últimos anos, vamos permanecer à porta da igreja, voltados para o exterior. Antes da pandemia, costumávamos percorrer as ruas. Houve um ano em que estivemos, inclusivamente, a cantar nas Portas do Cerco», disse o padre Carlos Malásquez, em declarações a’O CLARIM, acrescentando: «As canções são todas elas cânticos e hinos de Natal. Os nossos coros juntam-se, as três comunidades juntam-se por causa desta iniciativa, e temos, assim, cânticos em três línguas diferentes: Mandarim, Cantonense e Inglês. A maior parte dos temas serão cantados em Cantonense e Inglês, mas vamos ter também uma canção em Tagalo, até porque o nosso coro em língua inglesa é constituído, sobretudo, por filipinos. De certo modo, ver pessoas de diferentes origens e de diferentes nacionalidades unidas neste desígnio é, por si só, uma mensagem relevante para quem vive na zona».

As três comunidades que rezam e têm o seu refúgio espiritual na igreja de São José Operário voltam a reunir-se na véspera de Natal para celebrar um dos dois momentos fundamentais da Fé da Igreja, a Natividade de Jesus Cristo. No último templo católico construído em Macau antes da transferência de administração do território entre Portugal e a China, a Missa do Galo é encarada como uma oportunidade para a igreja afirmar a sua unidade na Fé. «Todos os anos celebramos a Missa do Galo à meia-noite e, basicamente, a igreja enche. Procuramos juntar as três comunidades linguísticas que servimos na Paróquia e, por isso, durante a Missa, também fazemos uso do Mandarim e do Inglês, apesar do Cantonense ser, fundamentalmente, a língua dominante», explica o missionário comboniano. «No dia seguinte, temos a nossa Festa de celebração do Natal. Habitualmente é organizada no dia da Festa da Sagrada Família, mas como este ano esta Festa é assinalada durante um dia da semana, decidimos promover este convívio paroquial no dia de Natal, logo a seguir à Missa. Temos a Missa e, logo depois, a nossa celebração do Natal», complementou.

NA SENDA DO CRESCIMENTO ESPIRITUAL –Na paróquia de São José Operário, a caminhada de preparação para o Natal atingiu, no passado fim-de-semana, um dos seus momentos mais relevantes, com a realização, nas instalações do Colégio de Santa Rosa de Lima, de um retiro espiritual. A iniciativa reuniu mais de uma centena de pessoas, para as quais a melhor forma de preparar o Natal passa pelo fortalecimento da Fé e pelo crescimento espiritual. «O número de participantes é sempre, mais ou menos, o mesmo. No último Domingo foram cerca de 120 as pessoas que se juntaram a este retiro. Houve um ou outro rosto novo, mas muitos participantes repetiram a presença. Participaram pessoas de diferentes quadrantes, mas o número foi mais ou menos o mesmo, em comparação com anteriores retiros», acentuou o padre Carlos Malásquez. Segundo ele, «os participantes mostraram-se gratos pela ocasião que lhes foi proporcionada pela Paróquia. A maior parte das opiniões que nos chegaram são positivas e, por isso, é algo que vamos continuar a fazer. Parece-me que as pessoas necessitam do tipo de crescimento espiritual que estes retiros lhes proporcionam. Foram vários os paroquianos que me disseram que gostavam que a Paróquia organizasse mais iniciativas deste género».

Por ano, a paróquia de São José Operário promove dois retiros espirituais – um na Quaresma e outro no Tempo do Advento –, mas o panorama poderá mudar já a partir de 2023. No âmbito das comemorações dos 25 anos da bênção da Paróquia, o missionário quer colocar à disposição dos católicos da Areia Preta e do Iao Hon novas “ferramentas espirituais”. «Aguardamos ansiosamente pela celebração do nosso 25.º aniversário. Algumas das sugestões que recebemos dos nossos paroquianos vão no sentido de promover mais encontros e mais eventos de natureza espiritual. Daí estarmos a planear a realização de encontros de oração mensais, com a Adoração do Santíssimo Sacramento ou algo dentro do espírito de Taizé», concluiu o padre Carlos Malásquez.

Marco Carvalho