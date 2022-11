VILA DE SÃO JOSÉ ACOLHE RETIRO DE SILÊNCIO ATÉ DOMINGO

«É um momento muito forte da presença de Deus»

Vinte pessoas vão participar, entre hoje e Domingo, num retiro de silêncio, na Vila de São José, em Coloane. Orientada pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, a iniciativa tem por objectivo promover o aprofundamento da fé dos que nela participam e propiciar o encontro pessoal com Deus.

«Uma oportunidade de ouro para os participantes amadurecerem a sua fé». É desta forma que o padre Daniel fala da importância do Retiro Anual de Silêncio que vai orientar já a partir de hoje na Vila de São José, em Coloane.

A iniciativa, que se prolonga até ao início da tarde deste Domingo, é a quarta do género promovida pelo padre Daniel e tem por objectivo aprofundar a fé e propiciar o encontro pessoal com Deus, explica o sacerdote. «Este é o quarto retiro que vai ser realizado e, no meu entender, é um dos mais importantes trabalhos de evangelização que se realizam em Macau. Por que razão? Porque é uma oportunidade para que os participantes se encontrem com Deus», sustenta o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, acrescentando: «Antes de servirem a Deus, os católicos são convidados a encontrarem-se com Deus. Para que eles se encontrem com Deus, necessitam de momentos de silêncio, de meditação. Um retiro destes, sem telemóvel, sem Internet, que proporciona imensas oportunidades para que os participantes meditem nos textos propostos, é uma oportunidade de ouro para a pessoa amadurecer a sua fé».

No retiro vão estar vinte fiéis, sendo que muitos também participaram nos retiros realizados antes deste.

Ao longo dos próximos três dias, haverá vários períodos de recolhimento e de meditação, e múltiplas oportunidades para silenciar inquietações e fortalecer a fé. «O retiro engloba uma reflexão na manhã e tarde de sábado, e uma reflexão na manhã de Domingo. Todos os dias – sexta, sábado e Domingo – é celebrada a Eucaristia e há um momento reservado para a confissão e direcção espiritual. Todas as pessoas vão ter a oportunidade de conversar pessoalmente com o sacerdote», garante o padre Daniel. «Os que costumam participar nos retiros, acabam por regressar nos outros anos ou, então, por convidar outras pessoas. Tem sido uma experiência muito forte, na qual as pessoas sentem a oportunidade de cuidar delas próprias, de parar, de se tranquilizar, de reflectir. É um momento muito forte da presença de Deus».

Segundo o padre Daniel, o Retiro Anual de Silêncio é também uma peça central do processo de formação espiritual dos católicos de Macau, que rezam e celebram em Português e dão um contributo essencial para que os participantes se aproximem da Igreja. «O retiro faz parte do processo formativo da comunidade de língua portuguesa de Macau. Há as formações, uma vez por mês na igreja de São Domingos, no último sábado de cada mês, e há depois o retiro anual para fortalecer a espiritualidade da comunidade», conclui.

