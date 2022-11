OBRA VAI SER DISTRIBUÍDA EM VÁRIOS PAÍSES LUSÓFONOS

“Evangelho Diário para Jovens” nas bancas a 25 de Novembro

A subsidiária das Publicações Claretianas em Macau e a equipa responsável pela pastoral de língua portuguesa da paróquia da Sé Catedral vão lançar, na próxima sexta-feira, 25 de Novembro, o livro “Evangelho Diário para Jovens”.

A obra, que tem por base uma das mais emblemáticas publicações dadas à estampa pela Congregação dos Missionários Filhos do Imaculado Coração de Maria – o livro “Children’s Daily Word” –, possui a particularidade de ter sido concebida por um grupo de leigos que, sob a coordenação e supervisão do padre Daniel Ribeiro, SCJ, traduziram e adaptaram a versão original para Português. «O padre Jijo entregou todo o material original em Inglês e eu efectuei a sua tradução respeitante a oito meses, e a Irina Carvalho traduziu os restantes quatro», explicou António Félix Pontes, um dos leigos envolvidos no processo, em declarações a’O CLARIM. «Nessa tarefa utilizámos diversas bíblias. Posteriormente, numa reunião, foi proposto que para haver uma linguagem consistente fosse adoptada uma única Bíblia, e a escolha recaiu sobre a “Bíblia dos Capuchinhos”» acrescentou o economista.

Vista como um complemento importante à educação espiritual dos mais novos, a obra contempla quatro partes distintas e convida não só a reflectir, mas sobretudo a agir, tendo por base os ensinamentos da Bíblia e a Palavra de Deus. «O “Evangelho Diário para Jovens” tem quatro partes: o extracto de alguns versículos do Evangelho, para cada um dos dias do ano, uma meditação sobre os mesmos, uma oração e, finalmente, uma acção a desenvolver por cada jovem que poderá também envolver a sua família ou amigos», ilustrou António Félix Pontes. «Pessoalmente, tendo em atenção o conteúdo das diferentes componentes do “Evangelho Diário”, considero que o livro em apreço pode, de facto, ser uma obra de referência na educação espiritual dos jovens. Mas os pais têm de desempenhar, ou continuar a desempenhar, uma acção relevante na concretização desse objectivo», considera o antigo presidente do Instituto de Formação Financeira.

Pensada tendo em conta as necessidades espirituais dos jovens lusófonos que vivem em Macau, a obra – cuja publicação foi financiada pela Santa Casa da Misericórdia – vai ser distribuída também em Timor-Leste e em vários outros países lusófonos. «O “Evangelho Diário” será também distribuído pelos jovens de Angola, Cabo Verde, Moçambique, Portugal e Timor-Leste, como um gesto de fraternidade de Macau para com os países de língua portuguesa. Para o Brasil, ainda se está a equacionar a hipótese de se conseguir a sua distribuição. Em relação a 2023, o livro contou com um patrocínio de realce da Santa Casa da Misericórdia de Macau», salientou Félix Pontes.

O entusiasmo e a expectativa gerados pela empreitada abre as portas à continuidade do projecto. A edição de 2024 do “Evangelho Diário para Jovens” já está a ser preparada e pode mesmo vir a ganhar uma edição em Castelhano. «É um projecto que, sem margem de dúvidas, vai ter continuidade e já estamos nos trabalhos iniciais para os textos de 2024, cujo livro vai ter edições em Português, Chinês, Inglês e Espanhol», revelou António Félix Pontes.

M.C.