CONVÍVIO REALIZOU-SE ONTEM NO CARTÓRIO DA SÉ

Idosos em primeiro encontro espiritual

O Cartório da Sé Catedral acolheu ontem a primeira tarde de convívio e espiritualidade para os idosos, uma iniciativa que procurou responder a algumas das preocupações avançadas pelos católicos de Macau durante a Fase Diocesana do Sínodo dos Bispos. O convívio serviu ainda para transmitir gratidão e apreço aos mais velhos pelo contributo que dão à vida da Igreja.

Os idosos são importantes para a Igreja e a Igreja está grata por tudo o que eles fizeram e fazem em prol da difusão da Palavra de Deus. Foi esta a mensagem que a paróquia da Sé Catedral procurou transmitir com a organização, esta quinta-feira e pela primeira vez, de um convívio dirigido aos mais velhos.

Designada “Espiritualidade para os Idosos”, a iniciativa decorreu durante a tarde de ontem na cave do Cartório da Sé Catedral e procurou dar resposta a uma das inquietações elencadas nas conclusões da fase local do Sínodo dos Bispos, depois de muitos dos fiéis auscultados terem defendido que a Igreja Católica em Macau devia valorizar e dar uma maior atenção aos idosos. «Várias pessoas disseram que a Sé Catedral e a nossa diocese deviam melhorar a comunicação com os fiéis, e foi com esse propósito que avançámos para a criação de um canal no YouTube, de um boletim paroquial mensal e também de uma página no Facebook», recordou o padre Daniel Ribeiro, SCJ. «Mas foram também várias as pessoas que disseram que precisamos de trabalhar mais com os jovens, por um lado, e valorizar e dar atenção aos idosos, por outro. Como resposta concreta a esse pedido das pessoas e tendo como ponto de partida uma necessidade da Paróquia, decidimos impulsionar este momento de espiritualidade», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

Conduzida pelo próprio padre Daniel, a tarde de convívio e espiritualidade para idosos englobou momentos de oração, confraternização e partilha. A iniciativa procurou destacar o papel incontornável que os mais velhos desempenham em termos de evangelização e transmitir gratidão e apreço pelo contributo que deram e continuam a dar para a vida da Igreja. «O objectivo deste encontro foi, principalmente, proporcionar um momento de convívio. E é este convívio que abre as portas à espiritualidade, à partilha, à alegria, à descontracção. O objectivo é sobretudo esse: reunir as pessoas mais velhas e mostrar de que forma é que elas são importantes para a Igreja. Mostrar que a Igreja é grata por tudo o que elas já fizeram e que a Igreja se preocupa com elas, porque sendo fiéis, elas fazem parte da Igreja», sublinhou. «Por outro lado – continuou –como elas são avós, como são pessoas que têm as suas famílias, são também evangelizadoras por natureza. Este encontro serviu para que as pessoas partilhassem a sua experiência e para se prepararem para evangelizar, naquilo que lhes é possível fazer».

Marco Carvalho