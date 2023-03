VIGÍLIA PASCAL EM PORTUGUÊS, NA SÉ CATEDRAL E KÁ-HÓ, MARCAM O SÁBADO SANTO

Via-Sacra pela Quaresma termina hoje

O Sábado Santo ou Sábado de Aleluia tem este ano o seu ponto alto para a comunidade de língua portuguesa nas paróquias da Sé Catedral e de Nossa Senhora do Carmo, com a celebração da Vigília Pascal em Português. No caso da paróquia do Carmo será também celebrada em Inglês.

No passado Domingo, 26 de Março, o padre Daniel Ribeiro, SCJ, voltou a anunciar que a Missa da Vigília Pascal será celebrada, em Português, no próximo dia 8 de Abril, na igreja de São Domingos, às 19:00 horas.

Já a paróquia de Nossa Senhora do Carmo irá celebrar a Vigília Pascal em Português e Inglês, igualmente a 8 de Abril, às 19:00 horas, na igreja de Nossa Senhora das Dores, em Ká-Hó.

SEMANA SANTA –Na mesma ocasião, o padre Daniel voltou a anunciar o programa da Semana Santa na igreja da Sé Catedral (ver anúncio na página 4).

Segundo o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, este Domingo, 2 de Abril, a Igreja celebra o Domingo de Ramos. Para o efeito, à porta das igrejas serão distribuídos ramos aos fiéis, os quais são posteriormente benzidos pelos celebrantes das missas dominicais.

Na Sé Catedral, as missas de segunda, terça e quarta-feira serão celebradas, como de costume, às 18:00 horas. Na quarta-feira, 5 de Abril, terá lugar a Missa Crismal (Missa da Bênção dos Santos Óleos) presidida pelo bispo D. Stephen Lee.

Na Quinta-feira-Santa, 6 de Abril, há Missa de Lava-Pés, da Última Ceia, que assinala a instituição da Eucaristia, pelas 19:00 horas. Por esta razão não é celebrada Missa às 18:00 horas.

Na Sexta-feira Santa, 7 de Abril, dedicada à Paixão do Senhor, as celebrações têm início às 16:00 horas. Uma hora antes, às 15:00 horas, há Via-Sacra.

No Domingo de Páscoa as missas decorrem no horário habitual.

VIA SACRA –A primeira reza da Via-Sacra pela Quaresma, na igreja da Sé Catedral, realizou-se a 24 de Fevereiro. Desde então, a reza da Via-Sacra, na mesma igreja, tem tido lugar todas as sextas-feiras, às 17:00 horas. A última está agendada para hoje, 31 de Março.

Após a Via-Sacra, há reza do Santo Terço às 17:30 horas, seguindo-se a Santa Missa das 18:00 horas.

J.M.E.