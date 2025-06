PROJECTOS ESTÃO PATENTES AO PÚBLICO ATÉ 31 DE JULHO

USJ expõe trabalhos de alunos de Arquitectura e Design

Repensar o espaço urbano e equacionar o futuro de Macau. Foi este o desafio que o Departamento de Arquitectura e Design da Faculdade de Artes e Humanidades da Universidade de São José lançou aos seus alunos. O resultado são trinta projectos para uma realidade urbana alternativa que podem ser apreciados na galeria Ken Wong, no Campus da Ilha Verde, até ao final do mês de Julho.

A galeria Kent Wong, situada no Campus da Universidade de São José na Ilha Verde, acolhe até ao final do mês de Julho a exposição “City Makers”, mostra que reúne os projectos finais de curso dos alunos finalistas das licenciaturas em Arquitectura e Design da Faculdade de Artes e Humanidades da USJ.

O certame propõe «uma visão inspiradora do futuro de Macau» pela lente de uma nova geração de arquitectos e urbanistas. Os alunos da instituição de Ensino Superior foram instados a dar resposta, por meio dos seus trabalhos, a questões como a preservação do património cultural, a sustentabilidade ecológica e a revitalização do tecido urbano.

Os finalistas da licenciatura em Arquitectura foram desafiados a re-imaginar o espaço urbano da Ilha Verde, dando ênfase a conceitos como “Comunidade” e “Sustentabilidade”. «Todos os anos pegamos numa zona do Plano Director de Macau, fazemos um estudo urbano dessa zona e vemos quais são as necessidades e os desafios», explica Nuno Soares em declarações a’O CLARIM. «Este ano a zona escolhida foi a Ilha Verde, cujo plano de pormenor está em consulta. Os alunos visitaram o local e fizeram um diagnóstico de quais os principais problemas e as principais oportunidades daquela zona da cidade. Cada um deles propôs um novo edifício, que segue os requisitos do Plano Director, mas que tem a ambição de uma melhor qualidade de vida», acrescentou o director do Departamento de Arquitectura e Design da USJ.

A Universidade lançou o repto e o resultado foi uma série de propostas que abordam as necessidades reais da população da Zona Norte da cidade, ao mesmo tempo que procuram equilibrar desígnios como o desempenho ambiental, a relevância cultural das soluções gizadas e a viabilidade regulamentar das intervenções. «Temos um projecto muito interessante. Utiliza uma estrutura industrial existente mas, em vez de destruir o edifício e de o substituir por um novo edifício, mantém a estrutura e altera as funções, recorrendo novamente ao Plano Director. A aluna propõe para esse edifício uma zona comercial e uma zona de convenções. É um edifício cuja estrutura é mantida integralmente, mas transformada em novas valências; a forma final do edifício é ao mesmo tempo muito inovadora e muito invulgar», exemplifica Nuno Soares.

Por sua vez, os alunos finalistas da licenciatura em Design, foram convidados a olhar para a disciplina como uma ferramenta de capacitação de indivíduos e comunidades, e a conceber produtos, mobiliário e soluções de design gráfico ao abrigo de princípios como a acessibilidade, a sustentabilidade, a inclusão social e a identidade cultural. Entre as propostas mais aliciantes apresentadas na exposição está um projecto de imobiliário modular concebido com o objectivo de maximizar o usufruto das fracções de habitação social.

Em paralelo com a mostra “Citymakers”, a galeria Kent Wong acolhe, também até 31 de Julho, a exposição “Unseen Macau”, que apresenta trabalhos feitos pelos alunos do primeiro ano dos programas de mestrado em Arquitectura e Design, ministrados pela Universidade de São José.

M.C.