ROTA PEREGRINA ATRAIU MAIS DE CEM VISITANTES EM APENAS UMA SEMANA

Grupo de Taiwan em Macau para visitar Relíquias Sagradas

Lançada oficialmente a 16 de Junho, a “Peregrinação pelas Relíquias Sagradas de Macau” atraiu mais de uma centena de peregrinos em apenas uma semana. O projecto – e o livro a ele associado, “A Vida de Cem Santos”, – vai ser apresentado na Feira do Livro de Hong Kong, certame que decorre entre 16 e 22 de Julho.

Um grupo de alunos da Universidade Católica Fu Jen, em Taiwan, está na RAEM para cumprir a peregrinação com que a Associação Católica Cultural de Macau (ACCM) quer dar a conhecer as relíquias sagradas expostas em quatro igrejas do território. Desde que foi lançada, a 16 de Junho, a “Peregrinação pelas Relíquias Sagradas de Macau” atraiu mais de uma centena de peregrinos, mas o número deverá aumentar de forma significativa nas próximas semanas.

A directora executiva da ACCM, Joni Cheng, está convicta que com o início das férias escolares o número de visitantes das quatro igrejas que integram a rota peregrina – Sé Catedral, Santo António, São Lourenço e São José – irá crescer. «A resposta que obtivemos, desde que a iniciativa foi oficialmente lançada a 16 de Junho, tem sido extremamente positiva. A “Peregrinação pelas Relíquias Sagradas de Macau” tem sido muito bem recebida tanto pelos católicos locais, como por quem nos visita. Apenas na primeira semana, mais de uma centena de peregrinos recolheram o livro “A Vida de Cem Santos”. Esta obra, recém-lançada, é oferecida a quem completa a experiência da peregrinação», explicou Joni Cheng, em declarações a’O CLARIM.

«A maior parte dos peregrinos que se submeteram a esta experiência até ao momento completaram o percurso de forma independente. Esperamos, no entanto, que o número de grupos de peregrinos aumente de forma significativa, agora que os exames escolares já acabaram e que as férias de Verão estão a começar. Já fomos notificados por várias organizações, que se vão submeter à peregrinação durante as próximas semanas», acrescentou a responsável.

Entre os grupos e as organizações que devem percorrer a “Rota pelas Ruínas Sagradas de Macau” está a Legião de Maria e também a Comissão Diocesana da Juventude. Este organismo deverá promover, no início de Julho, uma peregrinação de grupo, direccionada para estudantes universitários de Macau e Hong Kong, «A Associação Católica Cultural de Macau não organiza nem coordena directamente visitas ou peregrinações. Fomos contactados por escolas e por organizações paroquiais que manifestaram o interesse nesta iniciativa. Estes grupos são obviamente bem-vindos e podem organizar as próprias visitas, fazendo uso dos recursos que facultamos. As instruções constantes no “Passaporte de Peregrinação” são claras e muito simples, bem como a informação no nosso portal electrónico», notou a directora executiva da ACCM.

Segundo Joni Cheng, a Associação Católica Cultural foi entretanto convidada para apresentar o projecto e o livro “A Vida de Cem Santos” na Feira do Livro de Hong Kong, certame que decorre entre 16 e 22 de Julho.

As quatro igrejas que integram a “Peregrinação pelas Relíquias Sagradas de Macau” possuem relicários com fragmentos do Santo Lenho e relíquias de santos como São Francisco Xavier, Santa Madalena de Canossa, Santo André Kim ou os Pastorinhos de Fátima, Santa Jacinta e São Francisco Marto.

M.C.