SOLENIDADE DOS SANTOS PEDRO E PAULO, APÓSTOLOS – Ano C – 29 de Junho

Pedras de Fé

Jesus escolheu a dedo doze homens cujos nomes estão listados nos Evangelhos Sinópticos (Mateus 10, 2-4; Marcos 3, 16-19 e Lucas 6, 14-16) e nos Actos dos Apóstolos (1, 13, excluindo Judas Iscariotes). São Mateus escreve: «Os nomes dos doze apóstolos são estes: primeiro, Simão, chamado Pedro…» (10, 2). «Simão Pedro» é o primeiro na lista de Mateus, de Marcos, de Lucas e dos Actos, mas Mateus enfatiza este facto: Pedro é o primeiro – “primus Simon”.

Há algo de especial em Simão. Ele não é apenas o primeiro na lista dos apóstolos. O seu nome aparece com mais frequência do que todos os outros. “Simão”, ou “Simão Pedro”, ou “Pedro”, aparece pelo menos 184 vezes nos quatro Evangelhos e nos Actos.

O segundo colocado é João, cujo nome aparece trinta vezes, depois Tiago (irmão de João – 24 vezes), depois Judas Iscariotes (23 vezes), Filipe (dezasseis vezes), André (treze vezes), Tomé (doze vezes), Tiago, o Menor (nove vezes), Mateus (nove vezes), Bartolomeu (ou Natanael – quatro vezes), Judas Tadeu (quatro vezes) e Simão, o Zelote (quatro vezes).

Simão é especial porque Jesus assim o disse. «E eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do Reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus; e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus» (Mateus 16, 18-19).

Jesus deu a Simão um novo nome. «Tu serás chamado Cefas» (que significa Pedro [João 1, 42]). Cefas em Aramaico significa “rocha”; em Grego “Petros”; em Latim “Petrus” e, portanto, traduzido como “Pedro”. Os exegetas salientam que “Cefas” não era normalmente usado como nome pessoal.

Notamos a posição única de Simão entre os apóstolos na Primeira Leitura e no Evangelho de hoje. É-nos dito: «Pedro estava preso, mas a Igreja orava fervorosamente a Deus por ele» (Actos 12, 5). O Novo Testamento conta-nos como os primeiros cristãos rezavam uns pelos outros, mas esta passagem destaca o facto de que toda a Igreja estava a rezar por este único homem: Pedro!

Na verdade, a Igreja estava apenas a seguir o exemplo do próprio Jesus, que disse pessoalmente a Simão: «Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça; e quando te converteres, confirma os teus irmãos» (Lucas 22, 31-32).

SÃO PAULO – Hoje celebramos também São Paulo, Apóstolo dos Gentios. Há tantas lições a aprender com a sua vida, mas vamos apenas destacar uma das declarações que ele fez durante a sua segunda prisão em Roma, pouco antes do martírio: «Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé» (2 Timóteo 4, 7).

Aqui está um homem que estava consciente da sua pecaminosidade e fragilidade, mas que tentou repetidamente, confiando sempre na graça de Deus. O seu exemplo lembra-me algumas palavras que São Josemaría Escrivá disse, quando já tinha mais de setenta anos de idade: “Começar, começar: oh, Senhor, sempre nos começos! Procurarei, no entanto, avançar com toda a minha alma em cada jornada” (Forja n.º 378).

Pe. José Mario Mandía