VÉSPERAS CORAIS NA SÉ CATEDRAL, AMANHÃ, ÀS 19:00 HORAS

Paixão do Senhor em reflexão cantada

É uma tradição com cada vez maior expressão no período da Quaresma e este ano não é excepção. A Sé Catedral acolhe ao final da tarde deste sábado, 1 de Abril, um novo ofício de Vésperas Corais. O serviço tem início às 19 horas.

A iniciativa, que volta a juntar num mesmo serviço religioso o Coro Diocesano de Macau e o Cathedral Schola of Macau, propõe uma reflexão sobre a Paixão do Senhor, tendo a oração, a leitura da Bíblia e a música sacra como ponto de partida. «Depois de considerarmos cuidadosamente os conteúdos que vamos incluir neste serviço, foi feito um esforço deliberado para que esses conteúdos possam reflectir o percurso de sofrimento do Salvador, um percurso que culmina com Jesus a oferecer a vida pelo seu povo», explicou António Wong, responsável pela direcção musical dos dois agrupamentos corais, em declarações a’O CLARIM.

«Passagens das escrituras e trechos musicais serão apresentados com o objectivo de descrever alguns momentos concretos da Via Sacra. Decidimos conciliar estes recursos com o duplo propósito de encorajar os fiéis a abrirem o coração à Paixão do Nosso Salvador e, em última instância, a ajudar a prepará-los para participar no Tríduo Pascal», acrescentou o jovem maestro.

A ideia de introduzir o ofício das Vésperas Corais durante os principais períodos litúrgicos do ano pertenceu ao coro Cathedral Schola e tinha originalmente o propósito de reunir a comunidade de fiéis para uma noite de reflexão sobre as Sagradas Escrituras, sob o pretexto de se escutar música sacra. A iniciativa agrega também, desde há dois anos, o Coro Diocesano, um contributo que é visto por António Wong como uma oportunidade para dar a conhecer o trabalho que tem vindo a ser desenvolvido pelo coro juvenil da diocese de Macau. «Nos dois últimos anos, com a intenção de promover o trabalho do Coro Diocesano, os dois coros juntaram forças para proporcionar à comunidade local um momento cantado de oração durante os períodos do Advento e da Quaresma», referiu.

O serviço de Vésperas Corais, reconhece o maestro, constitui também uma boa oportunidade para que os católicos do território fiquem a conhecer melhor uma tradição musical secular. Wong considera a música sacra um dos maiores tesouros da Igreja Católica. «Esforçámo-nos por desenvolver a tradição, no seio da “Igreja local”, de conduzir Vésperas Corais durante períodos significativos do Ano Litúrgico. Com a esperança de promover a beleza da música sacra, de forma a que este tesouro incomensurável, tal como o recebemos e nos foi transmitido pela tradição, também possa ser percepcionado e valorizado na nossa cidade», concluiu António Wong.

Marco Carvalho