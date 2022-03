UNIVERSIDADE SÃO JOÃO PAULO II FOI INSTITUÍDA A 8 DE DEZEMBRO DE 2021

USJ colabora com congénere timorense

A Universidade de São José (USJ) vai colaborar com a Universidade Católica Timorense São João Paulo II (UCT), instituição de Ensino Superior recentemente constituída em Díli. A informação foi avançada pelo reitor da USJ, o diácono Stephen Morgan, em entrevista exclusiva a’O CLARIM(ver edição “online” em Inglês), na qual tira ainda o véu ao futuro das relações entre a instituição que lidera e a Universidade Católica Portuguesa.

Assim que o panorama epidémico o permitir, a Universidade de São José tenciona instituir programas de intercâmbio de alunos e professores com a UCT, cuja inauguração teve lugar a 8 de Dezembro de 2021, dia da Solenidade da Imaculada Conceição, tendo já este mês aberto as inscrições. Numa primeira fase vai operar com meia centena de professores, estando previsto reforçar o corpo docente com professores visitantes oriundos de Portugal, Macau, Indonésia e Brasil.

Stephen Morgan disse a’O CLARIMque a USJ irá apoiar a consolidação do novo projecto educativo de inspiração católica. «Fiquei extasiado por poder ver o lançamento da Universidade Católica Timorense. A Universidade de São José sempre teve muitos alunos de Timor-Leste. Sempre foi uma alegria poder ensiná-los e eles constituem uma mais-valia para o seu país», referiu, acrescentando: «Vamos, obviamente, procurar colaborar com a Universidade Católica Timorense e apoiar este novo empreendimento, por exemplo, através da participação na Federação Internacional de Universidades Católicas».

O reitor participou em Lisboa, no final de Janeiro, numa reunião do Conselho Superior da Universidade Católica Portuguesa e visitou as instalações da nova Faculdade de Medicina, em Sintra, na companhia de Isabel Capeloa Gil, reitora da UCP. As relações entre as duas instituições de Ensino Superior de matriz católica não integraram a agenda do encontro, mas a deslocação de Stephen Morgan à capital portuguesa serviu, no entanto, para identificar áreas de interesse comum. Depois da Teologia, domínios como a Gestão, as Tecnologias da Informação e as Ciências Ambientais poderão, no futuro, dar azo a novas parcerias entre as duas Universidades. «O Bacharelato em Estudos Cristãos faz já parte de um programa conjunto com a Faculdade de Teologia. Foi um grande sucesso e é algo a que estamos apostados a dar continuidade. Em Outubro de 2019, antes do início da pandemia, um grupo da Universidade de São José viajou para Portugal para dar início a esse processo, que foi, claro está, interrompido pelo Covid», recordou Stephen Morgan, concluindo: «Discuti com a professora Isabel Capeloa Gil as áreas nas quais gostaríamos de avançar, assim que tudo recuperar a normalidade. Olhando para os pontos fortes das nossas Universidades, as áreas dos negócios, dos meios de comunicação digitais, das ciências de dados e das ciências ambientais prefiguram-se como áreas bastante promissoras».

Na foto, o Primeiro-Ministro de Timor-Leste, Taur Matan Ruak, e o Arcebispo de Díli, D. Virgílio do Carmo da Silva, inauguram a UCT.

M.C.