JANTAR DE ANGARIAÇÃO DE FUNDOS A 25 DE MARÇO

Câmara de Comércio França-Macau e ARTM juntas no combate ao alcoolismo

Sob o tema da obra do escritor Júlio Verne, “A Volta ao Mundo em 80 Dias”, a Câmara de Comércio França-Macau organiza mais um jantar de gala para angariação de fundos, no próximo dia 25 de Março, com o objectivo de financiar uma campanha de sensibilização promovida pela Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM) sobre o consumo abusivo de álcool. «Todos os anos trabalhamos com uma organização de solidariedade social e ao longo dos últimos apostámos na terceira idade. Foi o que fizemos nos últimos três anos e agora decidimos apoiar outra organização; a Associação de Reabilitação dos Toxicodependentes de Macau pareceu-nos uma boa escolha», explicou Rutger Verschuren, presidente da Câmara de Comércio França-Macau, em declarações a’O CLARIM. «Com o Covido-19, devido à pandemia e a esta perspectiva de confinamento, algumas pessoas estão a beber um pouco mais. Esta é uma boa altura para dar atenção a este serviço que a ARTM presta à população de Macau», acrescentou o dirigente.

A Câmara de Comércio França-Macau espera angariar entre sessenta a setenta mil patacas para ajudar a ARTM a sensibilizar a população de Macau para o impacto e as consequências do abuso de álcool. Desde que iniciou operações, há mais de duas décadas, a ARTM ajudou a recuperar 54 pessoas com problemas de alcoolismo. A pandemia de Covid-19 contribuiu, no entanto, para exponenciar um problema que permanece muitas vezes longe dos olhares públicos.

A organização liderada por Augusto Nogueira – não marcou presença no evento conjunto com a Câmara de Comércio por estar a cumprir quarentena – assegura actualmente apoio a nove pessoas nesta área de intervenção. A entidade sustenta que ainda persiste, em Macau, uma lacuna em termos de orientações sobre a forma como a dependência do álcool pode ser tratada. «Em Macau, a tomada de consciência dos problemas relacionados com o álcool, em comparação com as questões relacionadas com a toxicodependência, é muito diferente, em particular do ponto de vista cultural. Este programa tem como principal objectivo promover uma maior consciencialização da população do território para o impacto que o álcool pode ter sobre as famílias e sobre as pessoas que o consomem», referiu Eric Cheung, coordenador da ARTM, em declarações a’O CLARIM.

Neste âmbito, a Associação pretende «também contribuir para que as pessoas que se deparam com problemas de alcoolismo possam agir de forma mais moderada, procurar tratamento e ficar a saber como podem aceder aos serviços de aconselhamento [da ARTM]», disse o responsável.

O referido projecto de prevenção tem como finalidade reforçar a consciencialização da população de Macau sobre o alcoolismo, através de iniciativas a nível familiar, para além da produção de materiais informativos em vários idiomas, da investigação científica sobre o alcoolismo em Macau e do aconselhamento e tratamento a quem caiu nas malhas do álcool.

M.C.