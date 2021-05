“TRANSFORMAÇÃO ESPIRITUAL EM TEMPOS DE CRISE” É O TEMA DO SIMPÓSIO INSTITUTO RICCI DE MACAU 2021

Jesuítas celebram início do Ano Inaciano

A Companhia de Jesus em Macau assinalou ontem o início do Ano Inaciano com a celebração de uma missa solene na igreja do Seminário de São José. A efeméride marca os 500 anos da batalha de Pamplona e o início do período de convalescença a que Iñigo López de Oñaz y Loyola se submeteu, depois de ter sido ferido por um projéctil de canhão.

Mais do que um mero processo de restabelecimento físico, o jovem Iñigo envereda por um processo de conversão e transformação espiritual, que o leva posteriormente a fundar a Companhia de Jesus. O jubileu prolonga-se até 31 de Julho de 2022, dia que a Igreja Católica dedica a Santo Inácio de Loyola, e pelo meio assinala também os 400 anos da canonização do fundador dos Jesuítas.

Para os irmãos da Companhia de Jesus, a efeméride é sobretudo um convite a uma reflexão aprofundada sobre a experiência que esteve na origem da espiritualidade inaciana. «A Companhia de Jesus valoriza a análise rigorosa de diferentes aspectos da sua história. Santo Inácio e São Francisco Xavier tiveram um impacto profundo na espiritualidade da Sociedade de Jesus. Num gesto de profunda gratidão para os seus pais fundadores, o Ano Inaciano desafia os Jesuítas, os seus colaboradores, bem como a comunidade local e a comunidade universal a reflectir sobre os termos-chave de um perfil missionário que tem por base a dádiva da conversão e a santidade», disse o padre Stephan Rothlin, director do Instituto Ricci de Macau, em declarações a’O CLARIM.

Aliás, o processo de conversão e de transformação espiritual pelo qual Santo Inácio de Loyola enveredou depois de ter ficado ferido em combate dá o mote ao simpósio internacional que o Instituto Ricci de Macau habitualmente organiza na segunda metade do ano. A iniciativa, que terá lugar entre 4 e 6 de Outubro, tem como tema “Transformação Espiritual em Tempos de Crise”, sendo uma das várias actividades que serão organizadas nos próximos meses no âmbito do Ano Iniciano. «A comunidade jesuíta de Fátima tem vindo a trabalhar há algum tempo com os seus colaboradores no Colégio Ricci, na Escola Estrela do Mar; com a Casa Ricci Serviços Sociais e com o Instituto Ricci de Macau, numa série de actividades que colocam em destaque as quatro Preferências Apostólicas Especiais da Companhia de Jesus. São elas, mostrar o caminho para Deus, caminhar com os excluídos, acompanhar os jovens e cuidar do ambiente, tendo por base o espírito do Evangelho», resumiu o padre Stephan Rothlin.

«O Simpósio vai estar centrado no tópico da “Transformação Espiritual em Tempos de Crise” e as sessões mensais do curso de “Contemplação e Liderança” também cumprem o propósito de nos reconectar com um percurso mais místico. O Instituto Ricci de Macau também vai divulgar as conclusões relativas à implementação dos Códigos de Intendência e de que forma é que estes podem ajudar Macau a diversificar a sua marca de um centro de jogo para um local com características únicas, que favoreça o diálogo intercultural e se afirme como uma porta privilegiada para a China», concluiu o sacerdote.

Marco Carvalho