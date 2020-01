TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (64)

O que implica ser Cristo?

José e Maria foram instruídos: “«Vós deveis chamá-lo pelo nome de Jesus(Mateus 1:21; Lucas 1:31)». E assim foi-Lhe dado um nome. Em Hebreu, ‘Jesus’ significa ‘Deus Salva’” (Catecismo da Igreja Católica nº 430).

O ponto 435 do CIC acrescenta que “o nome de Jesus está no centro da oração cristã. Todas as orações litúrgicas se concluem com a fórmula ‘per Dominum nostrum Jesum Christum – por nosso Senhor Jesus Cristo’. A Avé Maria culmina nas palavras ‘e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus’. A oração-do-coração dos Orientais, chamada ‘oração a Jesus’, diz: ‘Jesus Cristo, Filho de Deus, Senhor, tem piedade de mim, pecador’. E muitos cristãos morrem, como Santa Joana d’Arc, tendo nos lábios apenas uma palavra: ‘Jesus’”.

E O TÍTULO “CRISTO”?

O ponto 436 refere que a palavra Cristo “vem da tradução grega do termo hebraico ‘Messias’, que quer dizer ‘ungido’. Só se torna nome próprio de Jesus porque Ele cumpre perfeitamente a missão divina que tal nome significa. Com efeito, em Israel eram ungidos, em nome de Deus, aqueles que Lhe eram consagrados para uma missão d’Ele dimanada. Era o caso dos reis, dos sacerdotes e, em raros casos, dos profetas (Êxodo 29:7; Levítico 8:12; 1 Samuel 9:16; 10:1; 16:1, 12-13; I Reis 1:39; 19:16). Este devia ser, por excelência, o caso do Messias, que Deus enviaria para estabelecer definitivamente o seu Reino (Salmo 2:2; Actos 4:26-27). O Messias devia ser ungido pelo Espírito do Senhor, ao mesmo tempo como rei e sacerdote, mas também como profeta (Isaías 11:2; 61:1; Zacarias 4:14; 6:13; Lucas 4:16-21). Jesus realizou a expectativa messiânica de Israel na sua tríplice função de sacerdote, profeta e rei”.

Ora, o que se esperava de Cristo como sacerdote, profeta e rei?

SACERDOTE– A Carta aos Hebreus (5:1-3) explica: «Porquanto, todo sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é designado para representá-los em questões relacionadas com Deus, a favor da humanidade, a fim de oferecer tanto dons quanto sacrifícios pelos pecados. Ele é capaz de compadecer-se dos que não têm conhecimento e se desviam, considerando que ele mesmo está rodeado de fraquezas. E, por esse motivo, deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como em seu próprio favor».

O sacerdote é um ofertante de sacrifícios. Na Nova Aliança ou Testamento, há um novo sacerdote. A Carta aos Hebreus revela que é Jesus Cristo – um sacerdote «de acordo com a ordem de Melquisedeque(5:5-6; 6:20)», e não de acordo a de Levi (sacerdotes da Antiga Lei).

Assim, a Carta aos Hebreus diferencia os Sacerdotes da Antiga Lei dos Sacerdotes da Nova Lei. A superioridade do sacerdócio de Cristo significa que o sacrifício oferecido pelos Sacerdotes da Antiga Lei eram inferiores a apenas um único sacrifício oferecido pelos Sacerdotes da Nova Lei: «Ora, todo sacerdote se apresenta, dia após dia, para exercer seus deveres religiosos, que nunca podem remover os pecados. Jesus, no entanto, havendo oferecido para sempre, um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus, aguardando, daí em diante, até que seus inimigos sejam submetidos por estrado de seus pés. Porquanto, com uma única oferta, aperfeiçoou por toda a eternidade todos quantos estão sendo santificados(Hebreus 10:11-14)».

“Nos céus, Cristo exerce permanentemente o seu sacerdócio, «sempre vivo para interceder a favor daqueles que, por seu intermédio, se aproximam de Deus» (Heb., 7, 25). Como «sumo sacerdote dos bens futuros» (Heb., 9, 11), Ele é o centro e o actor principal da liturgia que honra o Pai que está nos céus (Revelação 4:6-11)” (Catecismo da Igreja Católica nº 662).

PROFETA– A missão do profeta é transmitir a palavra de Deus. Tal requere que oiça a Deus e ensine os homens. «Porque não falei por minha própria vontade; O Pai que me enviou, Ele mesmo me deu instruções sobre o que dizer e o que falar. E eu sei que o Seu mandamento é a vida eterna. Portanto eu digo como o Pai me ordenou(João 12:49-50)». Jesus Cristo não apenas pregou, mas praticou o que pregou.

REI– O papel de um rei é obviamente o de governar e dirigir. Mas isso também inclui a responsabilidade de ser o pastor. Em João, capítulo 10, Jesus afirma: «Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Aquele que é mercenário e não pastor, aquele cujas ovelhas não são dele, vê o lobo aproximar-se, deixa as ovelhas e foge; e o lobo agarra-as e os espalha-as. Ele foge porque é um assalariado e não se preocupa nada com as ovelhas».

Pe. José Mario Mandía