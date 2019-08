TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (45)

Quais são as missões do Filho e do Espírito Santo?

A palavra “missão” tem origem no Latim e significa “enviar”. Quando uma Pessoa procede de outra, Ela também é enviada. O Filho procede do Pai; Ele é enviado pelo Pai. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho; Ele é enviado pelo Pai e pelo Filho. Por outras palavras, a missão resulta da processão: o Filho procede do Pai, e é enviado aos Homens pelo Pai; o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, e é enviado aos Homens pelo Pai e pelo Filho (Catecismo da Igreja Católica nº 258).

A Missão tanto pode ser visível (ou externa) e invisível (ou interna).

MISSÃO VISÍVEL

A missão visível do Filho foi realizada com a encarnação: «Eu procedi e vim de Deus: Eu vim não por meu próprio acordo, mas Ele enviou-me(João 8:42)».

O Espírito Santo foi enviado em missões visíveis sob a forma de uma pomba ou línguas de fogo. «Mas o Advogado, o Espírito Santo, que o Pai enviou em Meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas, e trará à vossa memória tudo o que vos disse (João 14:26)». «Quando, porém, vier o Advogado que Eu enviarei para vós da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, Ele testemunhará a meu respeito(João 15:26)».

MISSÃO INVISÍVEL

A missão invisível é interna e acontece nas almas daqueles a quem a Pessoa é enviada. O destino da missão invisível são aqueles homens e mulheres que se encontram em graça santificante, isto é, todos os que receberam o baptismo e não a tenham perdido por causa de um pecado grave (naturalmente que se pode recuperar a graça santificante pela confissão).

Qual o objectivo desta missão? Fazer que o receptor fique mais parecido com Deus; fazer dele uma morada mais atraente para Deus. «Se um homem Me amar, ele manterá a minha palavra, e o meu Pai amá-lo-á e fará dele a Sua casa(João 14:23)».

São Tomás de Aquino explica: “De acordo com Agostinho, a missão invisível é para a santificação das criaturas. Agora, todas as que esteja em graça estão santificadas. Assim sendo, a missão invisível é para cada uma das criaturas”.

Sabemos que Deus está presente em todas as Suas criaturas pelo simples facto de as ter criado. Mas a missão é uma nova forma da presença de Deus na alma, e essa presença acontece quando a pessoa possui graça santificante.

O Filho, imagem perfeita do Pai, é-nos enviado para que possamos conhecer o Pai. «Eu não vim de meu próprio acordo; Ele que me enviou é verdadeiro, e a Ele vós não o conheceis. Eu conheço-o, porque vim d’ele, e Ele enviou-me(João 7:28-29)».

O Espírito Santo, perfeito amor entre o Pai e o Filho, é enviado para nos formar como crianças segundo o exemplo do Filho. «Deus enviou-nos o Espírito do seu Filho aos nossos corações, gritando “Abba! Pai!”(Gálatas 4:6)».

E sobre o Pai? O Pai foi enviado? Santo Agostinho, novamente citado por São Tomás, refere: “Não há escritos de que o Pai nos tenha sido enviado. O Pai não procede de ninguém, e não é enviado por ninguém”.

Mas é através do Filho e do Espírito Santo que a totalidade da Santíssima Trindade reside nas almas das pessoas em graça santificante. “Ó meu Deus, Trindade que eu adoro, ajudai-me a esquecer-me inteiramente de mim, para me estabelecer em Vós, imóvel e pacifica como se já a minha alma estivesse na eternidade. Que nada possa perturbar a minha paz, nem fazer-me sair de Vós, ó meu Imutável, mas que cada minuto me leve mais longe na profundeza do vosso mistério! Pacificai a minha alma, fazei dela o vosso céu, vossa morada querida e o lugar do vosso repouso. Que nunca ai eu Vos deixe só, mas que esteja lá inteiramente, toda desperta na minha fé, toda em adoração, toda entregue à vossa acção criadora”(Abençoada Isabel da Trindade, citada no nº 260 do Catecismo da Igreja Católica)

Pe. José Mario Mandía