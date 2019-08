Papa deixa conselhos para as férias

O Papa retomou há dias, no Vaticano, os encontros semanais com peregrinos, após a tradicional pausa do mês de Julho, deixando conselhos para o período de férias em que muitas pessoas se encontram.

«Desejo-vos boas férias: que sejam para vós não só a oportunidade de descansar mas também uma oportunidade para reavivar os laços de amor com Deus e com os homens. Não descureis a oração diária, a participação na eucaristia dominical e a partilha do tempo com os outros», disse, no auditório Paulo VI, perante milhares de pessoas reunidas para a 280ª audiência geral do actual pontificado, iniciado em Março de 2013.

Na ocasião, Francisco sublinhou a importância do contacto com a natureza: «Contemplai a beleza da criação, contemplando a omnipotência, a sabedoria e o amor do Criador».

O encontro contou com uma saudação particular a peregrinos de língua portuguesa, entre eles um grupo de escuteiros de Paranhos e fiéis da paróquia de Rio Tinto, na diocese do Porto. «Deixo votos de que possais, vós todos, dar-vos sempre conta do dom maravilhoso que é a vida. Vele sobre o vosso caminho a Virgem Maria e vos ajude a ser sinal de confiança e esperança no meio dos vossos irmãos. Sobre vós e vossas famílias desça a Bênção de Deus», disse o Papa.

A reflexão de Francisco centrou-se na primeira cura relatada no livro bíblico dos Atos dos Apóstolos, pelos discípulos São Pedro e São João. O Santo Padre desafiou os peregrinos a «deixarem-se levantar» por Jesus e a questionar-se, interiormente: «Qual é a nossa riqueza, qual é o nosso tesouro?».

No final do encontro, o Papa apontou à celebração da festa de Santa Teresa Benedita da Cruz (Edith Stein), padroeira da Europa, celebrada no passado dia 9 de Agosto.

«Convido todos a olhar para as suas escolhas corajosas, manifestadas numa autêntica conversão a Cristo, bem como no dom da sua vida, contra todas as formas de intolerância e de perversão ideológica», concluiu.

Desde 2013 foram feitos doze ciclos de catequeses nestes encontros semanais, além das audiências dedicadas a temas específicos como o Advento, o Natal, a Quaresma e a Páscoa.

