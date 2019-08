TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (43)

De que forma o Filho procede do Pai, e o Espírito Santo do Pai e do Filho?

PROCESSÃO DA PALAVRA– Da última vez vimos como São Tomás de Aquino explicou que há duas processões em Deus. “A Processão da Palavra” e “a Processão do Amor”. A primeira processão é um acto do intelecto de Deus, e a segunda um acto da vontade de Deus. A primeira processão é o Filho que procede do Pai (a Palavra de Deus) e a segunda é o Espírito Santo que procede do Pai e do Filho (o amor de Deus).

Como é que o Filho procede do Pai numa operação intelectual?

De forma a se entender a processão do Filho a partir do Pai, é importante entender como nós, humanos, adquirimos conhecimento. Quando alguém nos explica algo, poderá perguntar-nos, no final da sua exposição, se temos uma ideia (“conceito” ou “noção”) do que nos esteve a dizer. A ideia, conceito ou noção, forma-se nas nossas mentes e é semelhante à coisa que nos foi explicada (ver FILOSOFIA, UMA DENTADA DE CASA VEZ, nº 7). São Tomás também chamava a esta ideia de “verbum mentis” (“uma palavra na nossa mente”). De facto, “palavra” tem três significados em São Tomás. Para evitarmos confusões, usaremos o termo “palavra mental” para nos referirmos a esta ideia.

Do mesmo modo que podemos conhecer as coisas que nos rodeiam, também nos conhecemos – começamos a formar uma ideia de nós mesmos. Essa ideia na nossa mente é, esperamos nós, uma imagem à semelhança do nosso ser. Este conhecimento é mais enriquecido, com o tempo, por meio das nossas próprias experiências e através do “feedback” de terceiros.

Assim, também Deus se compreende a Si próprio; Ele tem uma ideia de Si próprio. Ao contrário de nós, que apenas temos uma ideia imperfeita de nós próprios, Deus é capaz de Se conhecer de forma plena. A ideia, conceito ou noção que resulta deste facto é o que chamamos de “Palavra” (“O Verbo”). A Palavra é tão perfeita como o Pai. Ela é tão real, como verdadeira, boa, bela e terna como o Pai. A Palavra é Deus.

É por isso que São João, no primeiro capítulo do seu Evangelho, nos diz: «No início era a Palavra (o Verbo), e a Palavra estava com ele, e a Palavra (o Verbo)era Deus. Ele estava com Deus no começo; todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele não seria feito nada do que foi feito… E a Palavra (Verbo)tornou-se carne e andou entre nós, cheio de graça e verdade; nós vimos a sua glória, a glória do único Filho do Pai (João 1:1-3, 14)».

PROCESSÃO DO AMOR– E o que temos sobre a segunda processão – a processão do amor? Como é que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho?

Para além do nosso intelecto, também temos vontade. Assim que qualificamos algo como bom, somos por ele atraídos e começamos a amá-lo. No caso de Deus, vimos que o Filho é o reflexo perfeito do Pai. A infinita bondade do Pai reflecte­se no Filho; o amor continua. São Tomás cita São Agostinho: “O Espírito Santo é Ele, através do qual o Gerado [Filho] é amado por aquele que gera [Pai] e ama o Seu Criador [Pai]”. Aquino acrescenta: “Do facto do Pai e o Filho se amarem mutuamente, segue-se necessariamente que o Espírito Santo procede de ambos”. O Espírito Santo é o Amor entre o Pai e o Filho.

O amor entre o Pai e o Filho é tão perfeito quanto o Pai e o Filho. Ele tão real, como verdadeiro, bom, belo e terno, à semelhança do Pai e do Filho. O amor entre o Pai e o Filho é Deus.

É através da Palavra que Deus conhece as Suas criaturas. É através do Espírito Santo que Ele as ama.

Pe. José Mario Mandía