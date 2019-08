CONGREGAÇÃO PARA A EVANGELIZAÇÃO DOS POVOS INSTITUI EM MACAU O “COLÉGIO REDENTORISTA PARA A EVANGELIZAÇÃO NA ÁSIA”

«Vamos formar sacerdotes que irão servir a Ásia», D. Fernando Filoni

A Congregação para a Evangelização dos Povos (Propaganda Fide) instituiu o Colégio Redemptoris Mater para a Evangelização na Ásia, com sede em Macau, confiando-o ao Caminho Neocatecumenal.

A instituição deve abrir portas em Setembro, com um primeiro grupo de estudantes provenientes de diversas nações do mundo, adianta a Agência FIDES. O Colégio depende directamente da Santa Sé, mantendo contacto com o bispo local, e pode ter secções separadas noutros lugares ou países.

Em entrevista publicada pela Agência FIDES e pelo jornal L’Osservatore Romano, o prefeito da Congregação para a Evangelização dos Povos explicou que o novo Colégio é «fruto da criatividade apostólica que busca a evangelização naquele continente [Ásia]e expressa o desejo de descentralização da Propaganda Fide».

Segundo o cardeal D. Fernando Filoni, as razões para a abertura da nova instituição prendem-se com a necessidade de «responder ao convite de João Paulo II, que no início do novo milênio disse que a Ásia seria o continente a ser evangelizado. É um continente muito complexo, berço de grandes religiões e sensibilidades culturais muito marcantes. A proclamação do Evangelho na Ásia requer características próprias, como um conhecimento profundo de diferentes contextos e idiomas. A consciência dessa complexidade, no entanto, não exime os cristãos de tornarem a Boa Nova viva e presente. O Evangelho é para todos».

A pedido do Caminho Neocatecumenal, a Propaganda Fide foi beber da experiência do Colégio Urbano, criado em 1627 pelo Papa Urbano VIII, e a partir daí decidiu criar o Colégio Redentorista para a Evangelização na Ásia. Um dos objectivos é ir ao encontro da vontade do Papa Francisco em recuperar a ideia do Papa João Paulo II de fazer a Igreja “sair” do Vaticano e alargar-se ao todos os continentes.

«Pensamos que muitas instituições católicas, mesmo as direccionadas para a Educação, devem estar localizadas nos vários continentes, com vista à descentralização do ensino religioso. É com este espírito que criamos este Colégio. Vamos formar sacerdotes que irão servir a Ásia», sublinhou.

D. Fernando Filoni revelou um pouco do processo que culmina agora com a instalação de mais uma entidade de ensino em Macau: «Pedimos ao bispo local, Stephen Lee, se ele estava disponível para sediar o novo Colégio. Depois de consultar os sacerdotes da Diocese, confirmou-nos a sua aprovação. Embora localizado em Macau, não irá depender do bispo local: as nomeações e a gestão são uma prerrogativa da Propaganda Fide».

Actualmente, o Colégio Urbano, que está sob a alçada da Congregação para a Evangelização dos Povos, acolhe em Roma 170 estudantes da Ásia e de África. Há também outros seminários ligados à Propaganda Fide, como o Seminário dos Vicariatos Apostólicos na Colômbia e vários seminários inter-diocesanos em diferentes países. «Hoje, o novo Colégio de Macau é fruto de uma iniciativa e de um método missionário especial a implementar, que o Papa Francisco encorajou e aprovou. Os futuros sacerdotes serão uma preciosa ajuda para a pastoral das igrejas locais», concluiu.

Contactado pel’O CLARIM, D. Stephen Lee confirmou que «o Seminário “Redemptoris Mater” em Macau é uma parceria entre a Congregação para a Evangelização dos Povos e o Caminho Neocatecumenal. É um seminário internacional a ser estabelecido na região e constituído no âmbito das suas iniciativas conjuntas», e reforçou que «o projecto obteve a autorização do bispo de Macau, sendo o Seminário independente da diocese de Macau, no que respeita à sua administração, financiamento e gestão. Contudo, os seminaristas do Seminário “Redemptoris Mater” frequentarão os estudos de Filosofia e Teologia na Faculdade de Estudos Religiosos da Universidade de São José».

J.M.E. com Agências