TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (39)

Por que razão não podemos encontrar a “Santíssima Trindade” na Bíblia?

O termo “Santíssima Trindade” não é usado nas Sagradas Escrituras. Mas a sua doutrina está presente de uma forma velada no Antigo Testamento, e foi ensinado pelo próprio Jesus Cristo no Novo Testamento.

ANTIGO TESTAMENTO

Nos primeiros três versos da Bíblia é-nos dado um vislumbre da Santíssima Trindade: «No início, Deus criou os céus e a terra. A terra não tinha forma e estava vazia, e a escuridão cobria a face das profundezas; e o Espírito de Deus movia-se sobre a face das águas. E Deus disse: “faça-se luz”; e fez-se luz(Génesis 1:1-3)». Nestas palavras vemos não só o Criador, mas também o Seu Espírito e as Suas Palavras («Deus disse»).

Ainda assim, não se pode afirmar que houve uma revelação da Santíssima Trindade no Antigo Testamento. Em passagens esporádicas podemos encontrar alusões às três Pessoas. No Salmo 2:7, lemos: «És o Meu filho, gerei-te neste dia». Também há passagens a respeito da Divina Sabedoria, da Palavra de Deus e do Seu Espírito (Provérbios 8:22, 31; Sabedoria 7:25, 27; 9:17).

Podemos encontrar outras referencias indirectas à Santíssima Trindade na forma majestática e plural: Deixem-nos criar o Homem à nossa imagem e semelhança (Génesis 1:26; 3:22; 11:7); e o uso do Hebreu, no plural, para o nome de Deus “Elohim”, “o Altíssimo”, mas com significado singular.

O capítulo 18 do Génesis narra uma história que também nos dá uma percepção da Santíssima Trindade: «Apareceram três homens em frente de Moisés». Nestes casos, a narração por vezes usa o singular e noutras o plural para se referir a esta aparição. Analisemos as seguintes passagens: 1) E o SENHOR apareceu-lhe… 2) Ele ergueu os seus olhos e viu três homens parados na sua frente. Quando ele os viu, precipitou-se da porta da tenda para os receber… 3) e disse: “Meu SENHOR, se encontrei favor em vós [singular], não passeis pelo vosso servo [singular]. 4) Deixai que traga alguma água, e lave os vossos pés, e descanseis vós próprios de baixo da árvore. 5) Então eles disseram: ‘Faz como disseste’”. 6) Eles perguntaram: “Onde esta Sarah, a tua mulher? E ele disse: ‘Ela está dentro da tenda’”. 7) O SENHOR disse: “Seguramente, Eu regressarei a tua casa na Primavera”.

NOVO TESTAMENTO

As Pessoas da Santíssima Trindade foram mencionadas na Anunciação a Nossa Senhora. O arcanjo Gabriel disse a Maria: «O Espírito Santo virá sobre Ti e o poder do Altíssimo possuir-te-á; e assim o Santo que nascerá deverá ser chamado de Filho de Deus (Lucas 1:35)».

A Santíssima Trindade revela-se a si própria durante o baptismo de Jesus; Deus manifesta-se a si próprio ao Homem (isto é o que “teofania” significa).

«Baptizado que foi Jesus, saiu logo da água; e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito Santo de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele; e eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, com quem me estou muito satisfeito (Mateus 3:16-17)».

JESUS, O ESPÍRITO E A VOZ

Quando Jesus enviou os seus discípulos numa missão, ordenou-lhes: «Ide e façam discípulos em todas as nações, baptizem-nos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo (Mateus 28:19)».

São Paulo usava a fórmula trinitária: “A graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, a caridade de Deus (Pai) e a companhia do Espírito Santo estejam com todos vós”.

São João escreveu: «Porque há três testemunhas no paraíso: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo; e estes três são um(João 5:7)».

Mas de onde vem o termo “Trindade”? O primeiro dos Pais da Igreja de que há registo, que tenha usado a palavra “Trindade”, foi Teófilo de Antioquia. Este definiu a Trindade como Deus, a Sua Palavra (Logos) e a Sua Sabedoria (Sophia) (Apologia ad Autolycum, Tomo II, Capítulo 15).

Pe. José Mario Mandía