VORTICE DANCE COMPANY CRIA ESPECTÁCULO SOBRE VIDA E OBRA DO SACERDOTE QUE INTERROGOU OS PASTORINHOS

“Magnificat – Padre Formigão, O Apóstolo de Fátima”

“Magnificat – Padre Formigão, O Apóstolo de Fátima” é o título do espectáculo com estreia agendada para 15 de Agosto – entrada gratuita – no Grande Auditório do Centro Pastoral Paulo VI, no Santuário de Fátima.

Concebido pela Vortice Dance Company, com direcção artística dos coreógrafos Cláudia Martins e Rafael Carriço, a obra é uma encomenda da Congregação das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima para celebrar os setenta anos da aprovação canónica da Congregação.

Para os coreógrafos, o trabalho artístico será mais uma oportunidade de dar a conhecer a vida e obra do padre Formigão, «personalidade ímpar na história de Fátima».

«Fazendo uso de diversas valências artísticas, pretendemos sublinhar nesta obra a importância do cónego Formigão na história e na mensagem de Fátima, já que o seu papel se destacou desde os primeiros contactos e interrogatórios aos Pastorinhos, na investigação e divulgação da mensagem de Fátima e na fundação de uma congregação religiosa», referem Cláudia Martins e Rafael Carriço.

No contexto do processo de canonização o Papa Francisco declarou Venerável o padre Manuel Nunes Formigão, a 14 de Abril de 2018.

Segundo a irmã Ana Paula Rodrigues Teixeira, superiora-geral das Irmãs Reparadoras de Nossa Senhora de Fátima, o espectáculo «colocará em evidência três das principais características do nosso fundador: Homem de Deus, apóstolo de Nossa Senhora de Fátima e fundador da nossa congregação».

A Vortice Dance Company é uma companhia de dança internacional, com espectáculos e “tours” em todo o mundo. A sede da companhia é em Cova da Iria, na cidade de Fátima. A companhia de dança completou este ano o seu 18º aniversário, a 29 de Abril (Dia Mundial da Dança).

Os proprietários, directores artísticos e coreógrafos são os bailarinos Cláudia Martins (natural de Fátima) e Rafael Carriço (natural da Figueira da Foz). Os bailarinos da companhia são internacionais de vários países.

A Vortice Dance Company granjeou já vários prémios internacionais, entre eles o Helsinky Grand Prix of Choreography, atribuído pela UNESCO e entregue pela Presidente da República Finlandesa, Tarja Halonen, na Ópera de Helsínquia. Do curriculum da companhia de dança constam também prémios atribuídos pelo Príncipe Takamado do Japão; por Maya Plisetskaya; Madame Chirac; e pela Presidente da República da Letónia, Vaira Vīķe-Freiberga, entre outros.