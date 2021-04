TEOLOGIA, UMA DENTADA DE CADA VEZ (125)

Como os cristãos se enraízam e centram em Cristo?

Os cristãos enraízam e centram as suas vidas em Cristo por meio da Sagrada Eucaristia.

O QUE É A SAGRADA EUCARISTIA?– Como podemos definir a Eucaristia? A Sagrada Eucaristia são diversas realidades juntas numa só; é uma só realidade, mas multifacetada.

(1) É um sacrifício, primeiro e único do Novo Testamento, onde Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, Sumo Sacerdote da Nova Aliança (Hebreus 4:14), oferece-se a Si próprio ao Pai como vítima para satisfazer a Justiça Divina (Pedro 1:19). Chamamos a este sacrifício “Santa Missa”.

(2) É um banquete onde Jesus Cristo, o Maná da Nova Aliança, se oferece a Si próprio, com a Sua natureza humana e divina, aos fiéis baptizados e a toda a sua Igreja, como alimento (João 6:53, 55; I Coríntios 10:16-17). Chamamos a este acto “Sagrada Comunhão”.

(3) É um Sacramento. Os Sacramentos são sinais visíveis de realidades invisíveis (a Graça, por exemplo), mas este Sacramento, em particular, é especial, porque o pão e o vinho não são não apenas sinais da Graça, mas da Presença Real de Jesus Cristo, verdadeiro Deus, a fonte de toda a Graça (Hebreus 4:16). Chamamos a este Sacramento “Santíssimo Sacramento”, porque o próprio Jesus Cristo nos acompanha onde e quando O adoramos e veneramos.

(4) É um compromisso ou promessa de vida eterna (João 6:54). Nesta realidade multifacetada, nosso Senhor Jesus Cristo desempenha vários papéis; Ele efectua várias tarefas múltiplas.

(1) No Sacrifício, Jesus Cristo é sacerdote e vítima.

(2) No Banquete, Ele é alimento.

(3) No Sacramento, É a presença de Deus entre os homens.

(4) Como prometido, Ele garante a vida eterna.

Resumindo: Ele é tudo para nós!

Mais: Jesus Cristo faz tudo isto sob o disfarce do pão e do vinho; Ele é verdadeiro, real e está substancialmente presente (Catecismo da Igreja Católica nº 1374), mas a Sua presença não é física (não vemos a sua cabeça, corpo e membros), é apenas sacramental (vemos o pão e o vinho que esconde a Sua Presença Real).

QUÃO IMPORTANTE É PARA NÓS A EUCARISTIA?– São Josemaría Escrivá descreveu sucintamente a importância da Sagrada Eucaristia ao nos ensinar que “a raiz e o centro da sua vida espiritual é o Santo Sacrifício do Altar” (Carta 2 de Fevereiro de 1945). O santo espanhol repetiu esta ideia inúmeras vezes.

Em 1960, o Concílio Vaticano II adoptou a ideia transmitida pelo fundador do Opus Dei e proclamou-a como doutrina oficial da Igreja. A Constituição DogmáticaLumen Gentiumafirma que a Eucaristia é “fonte e cume de toda a vida crista” (CIC nº 1324). Além disso, a Igreja ensina que não é apenas o topo e a raiz da vida de cada cristão, mas é de facto o ápice e a fonte de toda a vida e missão da Igreja. O CIC refere também que “a Eucaristia é o resumo e a súmula da nossa fé” (CIC nº 1327).

Recapitulando, com o auxílio do ponto 274 do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica: A Eucaristia (1) é fonte e cume da vida crista. (2) Na Eucaristia atingem o auge a acção santificadora de Deus em nosso favor e o nosso culto para com Ele. (3) Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja: o próprio Cristo, nossa Páscoa. (4) A comunhão da vida divina e a unidade do Povo de Deus são significadas e realizadas na Eucaristia. (5) Pela celebração eucarística unimo-nos desde já à liturgia do Céu e antecipamos a vida eterna.

Pe. José Mario Mandía