Conheça os “segredos” dos Museus do Vaticano

A Santa Sé anunciou na terça-feira o lançamento de uma série de vídeos sobre os “segredos” dos Museus do Vaticano, intitulada “Celata Pulchritudo” (A Beleza Escondida).

A iniciativa visa divulgar, através das plataformas digitais, “segredos, histórias pouco conhecidas e curiosidades que se escondem por trás da beleza universalmente reconhecida das obras-primas das colecções do Vaticano”, refere uma nota enviada à Agência ECCLESIA.

O novo projecto multimédia foi criado, em colaboração, pelo portal Vatican News e os Museus do Vaticano.

“Mesmo as obras mais conhecidas e fotografadas escondem detalhes, curiosidades e aspectos pouco conhecidos a descobrir: graças à ajuda de quem os estuda, cuida, restaura e preserva, vamos tentar aproximar-nos o máximo possível desses tesouros de beleza”, observa Andrea Tornielli, director-editorial do Dicastério para a Comunicação (Santa Sé).

Por sua vez, o monsenhor Paolo Nicolini, vice-director dos Museus do Vaticano, elogia o esforço das “mulheres e homens que trabalham todos os dias para preservar e valorizar uma das colecções de obras-primas mais famosas do mundo”.

A partir da passada terça-feira, uma série de vídeos de curta duração vai apresentar as fontes de inspiração de grandes mestres como Michelangelo ou Rafael e os bastidores do Museu.

O primeiro capítulo é dedicado a uma obra que “constituiu o núcleo originário” das colecções de arte dos Papas, o “Torso Belvedere”. A escultura, que inspirou Michelangelo, tem a assinatura de um escultor de Atenas, Apolónio, “filho de Nestor”, do primeiro século antes de Cristo.

Papa defende a prece vocal

Na habitual audiência-geral das quartas-feiras, o Papa Francisco afirmou que os católicos devem manter a «prece vocal» como referência nas suas orações, destacando a importância das palavras na tradição espiritual cristã.

«Nenhum de nós nasce santo, e quando estes sentimentos negativos batem à porta do nosso coração devemos ser capazes de os desarmar com a oração e com as palavras de Deus», indicou o Santo Padre desde a biblioteca do Palácio Apostólico.

Francisco deu continuidade ao ciclo de catequeses semanais que tem dedicado à oração, apresentando-a como «um diálogo com Deus».

«No ser humano, a oração torna-se palavra, invocação, cântico, poesia. A Palavra Divina fez-se carne, e na carne de cada homem a palavra regressa a Deus na oração», disse o Papa, sublinhando a importância que a Bíblia dá às palavras, para iluminar os sentimentos e os sofrimentos do ser humano.

