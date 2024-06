SOLENIDADE DE CORPUS CHRISTI EM MACAU

Eucaristia, Comunhão e Procissões no Caminho da Fé

Na maioria dos países, particularmente do mundo ocidental, a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo foi celebrada no passado dia 30 de Maio. Em Macau, foi mantido o hábito de transferir esta Solenidade para o Domingo logo a seguir à data festiva.

À semelhança de outros anos, a Solenidade de Corpus Christi foi celebrada nas nove paróquias da diocese de Macau, com especial incidência nas igrejas da Sé Catedral e de São Lourenço.

No que respeita à comunidade dos fiéis de língua portuguesa, a Missa Dominical teve como ponto alto a Primeira Comunhão de nove crianças da Catequese da paróquia da Sé Catedral. Para o efeito, o Sacramento da Eucaristia foi ministrado pelo padre Daniel Ribeiro, SCJ, na presença da Assembleia de Fiéis.

No decorrer da homilia, o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa explicou a importância da Eucaristia na vida dos católicos, tendo dirigido algumas palavras aos pais e às crianças da Catequese que dali a poucos minutos iriam receber a hóstia consagrada pela primeira vez.

A escolha da data para a Primeira Comunhão das nove crianças não foi aleatória; na realidade, foi pensada de modo a coincidir com a Solenidade do Santíssimo Corpo e Sangue de Cristo, cuja presença é materializada na hóstia consagrada, exposta em ostensório ricamente ornamentado.

Ao início da manhã do mesmo dia, na igreja de São Lourenço, foi celebrada Missa, e também doze crianças receberam a Primeira Comunhão.

No final da celebração eucarística, o pároco da igreja de São Lourenço, padre Cyril Law, elevou o ostensório e deu início à Procissão de Corpus Christi, previamente organizada pelos fiéis da Paróquia.

Já a procissão maior do dia realizou-se ao início da tarde, tendo arrancado no Pavilhão da terceira Escola Diocesana de São José, localizada ao lado do Paço Episcopal.

Após a conclusão das “24 horas de Adoração ao Santíssimo”, houve formação e partilha, seguindo-se a Procissão pela Solenidade de Corpus Christi. Presidido por D. Stephen Lee, o cortejo percorreu as principais artérias do centro de Macau – parou por alguns instantes no adro da igreja de São Domingos –, antes de terminar no interior da Sé Catedral.

A concluir as cerimónias, D. Stephen Lee realçou o significado dos diferentes momentos vividos ao longo do dia, reforçou a importância da Eucaristia no percurso da fé de todos os católicos e abençoou a Assembleia de Fiéis.

J.M.E.