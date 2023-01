SIMPÓSIO ASSINALOU O 30.º ANIVERSÁRIO DA PROMULGAÇÃO DO CATECISMO DA IGREJA CATÓLICA

Catequizar é também dar a vida como exemplo

O Catecismo da Igreja Católica (CIC) foi solenemente promulgado, a 11 de Outubro de 1992, pelo Papa João Paulo II. Com o objectivo de assinalar o 30.º Aniversário da sua promulgação, a Comissão Diocesana de Formação Catequética (CDFC) organizou um simpósio que juntou todos os catequistas das paróquias e os professores de Religião e Moral das escolas católicas. O evento decorreu no Salão Policarpo da Sé Catedral, no passado dia 18 de Dezembro.

O padre João Evangelista Lau, director da CDFC, abriu os trabalhos com uma oração, tendo feito uma breve apresentação do Catecismo da Igreja Católica. Na ocasião, defendeu que o CIC deve ser utilizado como ferramenta no processo de evangelização.

Ao todo, quatro palestrantes abordaram os diferentes aspectos da Catequese: a primeira foi proferida pela vice-directora da CDFC, Magdalene Chan, sobre como usar o CIC, especialmente o índice do mesmo, tendo-se debruçado sobre as quatro partes em que está dividido: Credo – o que acreditamos na fé; Liturgia e Sacramentos – como expressamos e celebramos a nossa fé; Dez Mandamentos – como vivemos as nossas vidas com fé; e Oração – como comunicamos com o Deus em quem cremos. Estas quatro partes estão intimamente relacionadas.

A segunda palestra foi proferida por Tony Un, também vice-director da CDFC, acerca das dificuldades e dos desafios que se colocam aos catequistas na hora de compartilhar a fé com os alunos.

De seguida, a Irmã Victoria Lau, FMM, e Pauline Ng fizeram um retrato da actual situação das sessões de Catequese na paróquia de São Francisco Xavier, em Mong-Ha, e do “Grupo de Aprendizagem de Catequistas” por elas fundado. Este Grupo reúne os paroquianos de Mong-Ha, centrando-se na formação dos catecúmenos. Ou seja, na formação de quem já na vida adulta procura viver a fé no seio da Igreja Católica.

A última palestra foi proferida por Andrew Lam, que explicou como podemos extrair diferentes conteúdos de diversas publicações, como o Catecismo da Igreja Católica, o Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, o YOUCAT e o DOCAT.

A terminar, houve troca de impressões e experiências entre os palestrantes e a plateia, tendo sido colocadas várias questões relacionadas com métodos de ensino e produção e gestão do material didáctico.

O bispo D. Stephen Lee agradeceu a todos os sacerdotes e fiéis pelo esforço empregado nas sessões de Catequese. Segundo o bispo de Macau, «as escolas são como grandes tanques de peixes; devemos pois esforçar-nos mais, a fim de expandir as sessões de Catequese nas escolas e elevar o trabalho de evangelização a outro nível».

O prelado encorajou todos os participantes a «transmitirem conhecimento, hábitos de oração e de fé, bem como experiências de vida, porque quando evangelizamos não basta apenas falarmos, mas devemos também dar as nossas experiências de vida como testemunho vivo».

O evento encerrou com bênção do bispo D. Stephen Lee.

Texto redigido pela Comissão Diocesana

de Formação Catequética