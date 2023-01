ADORAÇÃO DO SANTÍSSIMO RESTABELECIDA NA SÉ CATEDRAL

Jovens de Macau podem encontrar-se com o Papa

A paróquia da Sé Catedral restabeleceu, na passada segunda-feira, o horário dedicado à Adoração do Santíssimo Sacramento, podendo os fiéis “visitar Jesus”, todos os dias, na capela lateral reservada para o efeito, entre as 7:00 horas e as 19:00 horas.

A reabertura da capela do Santíssimo Sacramento coincidiu com a celebração da Festa do Baptismo do Senhor, uma das mais importantes datas da Igreja. A Solenidade foi celebrada em todas as paróquias da diocese de Macau.

JUVENTUDE CHAMADA A LISBOA

Os jovens de todo o mundo estão convidados pela Igreja Católica a participarem na Jornada Mundial da Juventude, que este ano tem lugar em Lisboa, entre 1 e 6 de Agosto.

Os jovens de Macau que desejem participar na Jornada poderão procurar o padre Daniel Ribeiro, SCJ, no Cartório da Sé, a fim de procederam à inscrição no evento.

«Este ano, o Papa, bispos e jovens de todo o mundo vão encontrar-se em Lisboa, em Portugal, na primeira semana de Agosto. Os jovens que quiserem participar na Jornada Mundial da Juventude e, assim, encontrarem-se com o Papa Francisco, podem já inscrever-se», disse o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa, no final da missa dominical de 8 de Janeiro.

Na ocasião, o padre Daniel informou a Assembleia de Fiéis que já está disponível o Calendário Católico de 2023, produzido pela diocese de Macau.

J.M.E.