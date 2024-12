Levar o Evangelho aos confins da terra

As Caraíbas, mais concretamente a cidade de Ponce, em Porto Rico, foram pela primeira vez lugar de reunião para todos os missionários do Continente Americano. Ali decorreu, no Auditório Juan Pachín Vicéns, de 19 a 24 de Novembro, o Sexto Congresso Missionário Americano (CAM6). Neste evento histórico – pela primeira vez o Congresso esteve sediado nas Caraíbas –, reuniram delegados de todas as Américas para “celebrar e promover o espírito missionário da Igreja”.

Presidiu à missa campal de abertura – contou com mais de doze mil fiéis – o cardeal D. Baltazar Enrique Porras Cardozo, Legado Papal do CAM6. Entre a meia centena de bispos presentes, o destaque vai para o arcebispo D. Emilio Nappa, presidente internacional das Pontifícias Obras Missionárias, o arcebispo D. Timothy Broglio, presidente da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos (USCCB), e o bispo D. Octavio Cisneros, bispo emérito do Brooklyn. Também marcaram presença 35 directores diocesanos das Pontifícias Obras Missionárias dos Estados Unidos, demonstrando o forte apoio deste país aos esforços missionários globais.

Como informou o padre José Orlando Camacho Torres, coordenador geral do CAM6, este congresso levou anos a ser concretizado e teve como ponto de partida uma jornada missiológica em 2018 cujo objectivo era reacender os esforços missionários em todo o Continente e no Mundo. A propósito, comentou o padre Camacho Torres: «A Igreja em Porto Rico esteve à altura, pois recebeu condignamente os milhares de peregrinos que durante uma semana de missão e reflexão ali se congregaram».

Para aqueles que não puderem comparecer pessoalmente, o evento de abertura e os principais momentos do Congresso foram transmitidos via Internet – em Inglês, Espanhol, Francês e Português – através dos canais oficiais de Media do CAM6, nomeadamente o Facebook e o YouTube, com intérpretes de linguagem gestual a garantirem a acessibilidade dos conteúdos à comunidade surda.

Entre 19 e 24 de Novembro, mais de mil e 300 missionários, locais e estrangeiros, imbuídos do lema “América, com o Poder do Espírito, Testemunhas de Cristo”, participaram nas múltiplas sessões e oficinas de variada temática para aprofundar o seu compromisso com a “chamada missionária da Igreja”. Na verdade, o CAM6 convidou todos os fiéis a renovar a “sua dedicação à disseminação do Evangelho até aos confins da terra”.

O Congresso Missionário Americano é um importante evento eclesial que visa revigorar o espírito missionário nas Américas. Desde a sua criação, em 1977, com o primeiro Congresso Missionário Nacional no México, o CAM evoluiu para um encontro continental que promove o diálogo, a reflexão e a acção entre bispos, clérigos, religiosos e leigos dedicados à missão evangelizadora da Igreja. Os Congressos fornecem uma plataforma para compartilhar experiências, abordar desafios e formular estratégias para promover o Evangelho de Norte a Sul do Continente.

Historicamente, o CAM vai sendo sediado em diversos países, cada um contribuindo de forma única para o discurso missionário. Após o Congresso inaugural no México, encontros subsequentes foram realizados em países como Argentina, Guatemala e Venezuela, cada um abordando os desafios e oportunidades missionários específicos de cada uma dessas regiões. O mais recente, o CAM5, ocorreu na Bolívia em 2018 e reuniu milhares de participantes que reflectiram sobre a identidade missionária da Igreja e elaboraram estratégias acerca dos métodos mais eficazes para a evangelização. Estes encontros foram fundamentais para moldar a trajectória missionária da Igreja, promovendo um espírito de colaboração e inspirando iniciativas que ressoam além dos países anfitriões.

A paróquia de San Antonio de Padua, sob a orientação dos Padres Redentoristas, localizada no coração de Guayama, em Porto Rico, foi das que se destacaram no seu papel de “local anfitrião” do Sexto Congresso Missionário Americano. Esta paróquia teve a honra de receber missionários de diferentes países, que foram acolhidos com todo “o calor humano e hospitalidade” dos membros da comunidade católica local. Quatro dos Redentoristas locais – os padres Edgar Torres, José Rached, Felipe Santiago e Felipe Andrews, estiveram particularmente activos na preparação e no decorrer do Congresso, dando todo o apoio necessário aos missionários vindos de fora. Disse a propósito o padre Edgar: «Este é um momento de graça para nossa comunidade. Não apenas acolhemos os missionários com alegria, como nos unimos enquanto família na missão comum de levar a mensagem de Cristo a todos os cantos do Continente». O padre Felipe Andrews acrescentou: «Responder como bons missionários a esta iniciativa encoraja-nos a continuar a trabalhar em prol de uma Igreja mais comprometida com a Evangelização. O Congresso é uma oportunidade para os fiéis e padres de Guayama fortalecerem a sua identidade missionária e continuarem a ser testemunhas do amor de Cristo nas suas vidas diárias».

O Congresso Missionário Americano mantém-se como “um evento especial de animação missionária universal” que tem como objectivo compartilhar experiências, dificuldades e tomar decisões para um renovado impulso missionário. Todas as Igrejas particulares do Continente Americano nele participaram, enviando os seus bispos, padres e líderes comunitários. Porto Rico e todas as Caraíbas foram, assim, a porta de entrada para fortalecer as raízes e promover a fé das Igrejas particulares do Continente.

Joaquim Magalhães de Castro