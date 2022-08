SÃO ROQUE CELEBRADO A 16 DE AGOSTO

O Santo do momento

Os fiéis de Macau uniram-se aos seus irmãos espalhados pelo mundo para assinalar o Dia de São Roque, celebrado pela Igreja a 16 de Agosto.

Em Macau este santo ganhou especial relevância desde o início da pandemia, em Março de 2020, principalmente após a colocação da uma imagem de São Roque à entrada da igreja da Sé Catedral, a pedido do bispo D. Stephen Lee. O prelado também indicou que após a celebração das missas fosse recitada a Oração a São Roque.

Este santo, um dos mais populares em todo o mundo, é o padroeiro de todos aqueles que sofrem de alguma doença contagiosa, sendo que a ele os fiéis ocorrem para os proteger de pragas, surtos ou pandemias. É também o protector dos cirurgiões, dos inválidos, dos tratadores de animais e dos cães, entre outras atribuições.

A imagem de São Roque que se encontra à entrada da Sé pertence à paróquia de São Lázaro, o santo padroeiro dos leprosos.

ORAÇÃO A SÃO ROQUE:“São Roque, que vos dedicastes com todo o amor aos doentes contagiados pela peste, embora também a tenhais contraído, dai-nos paciência no sofrimento e na dor. São Roque, protegei-me não só a mim, mas também aos meus irmãos e irmãs, livrando-nos a todos das doenças infecciosas. Mas hoje rezo especialmente por uma pessoa muito querida [dizer o nome da pessoa], para que fique livre do seu mal. Concedei-me também a graça e a força de me dedicar aos meus irmãos, ajudando-os nas suas necessidades, aliviando-os nos seus sofrimentos. São Roque, abençoai os médicos, fortalecei os enfermeiros e os auxiliares de saúde e defendei-nos a todos das doenças e dos perigos. Ámen.”

J.M.E.