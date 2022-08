NOVA EMISSÃO FILATÉLICA JÁ DISPONÍVEL

Correios evocam Arraial de São João

O último surto de Covid-19 impediu que um novo conjunto de selos, alusivos ao Arraial de São João e aos 400 anos da Batalha de Macau, fosse lançado a 24 de Junho. Assim, a emissão filatélica foi colocada em circulação apenas na passada segunda-feira, dia em que a Igreja Católica celebrou a Festa da Assunção de Nossa Senhora.

A Direcção dos Serviços de Correios e Telecomunicações já colocou em circulação uma emissão filatélica especial alusiva ao “Arraial de São João” e ao quarto centenário da chamada Batalha de Macau, disputada entre uma armada holandesa e forças de defesa sino-portuguesas, a 24 de Junho de 1622.

A emissão filatélica, da autoria de Lui Chak Keong, é constituída por dois selos com um valor facial de 6.50 patacas e por uma pagela comemorativa. O plano original dos Serviços de Correios e Telecomunicações era lançar os selos e o restante acervo filatélico a 24 de Junho, dia em que se cumpriram quatrocentos anos sobre a data em que a guarnição portuguesa de Macau derrotou um contingente de treze navios holandeses que durante três dias colocaram cerco ao pequeno entreposto comercial português. No entanto, o último surto local de Covid-19 frustrou os planos da autoridade postal do território.

A pagela comemorativa exibe uma imagem estilizada de estátua de São João Baptista que se encontra nas instalações do antigo Leal Senado de Macau, a actual sede do Instituto para os Assuntos Municipais. A imagem do santo padroeiro da cidade é acompanhada por uma representação de Macau em 1622 e por uma reprodução do Monumento à Vitória, situado no jardim homónimo.

O triunfo, alcançado no dia em que a Igreja Católica celebra a vida e o legado de São João Baptista, transformou o dia 24 de Junho no Dia da Cidade e o popular santo como patrono de Macau. Após a vitória, as autoridades do território comprometeram-se a organizar anualmente uma procissão e uma novena, para além de outras actividades de natureza popular com o propósito de salvaguardar a memória e a relevância deste acontecimento histórico.

O dia 24 de Junho manteve-se como o Dia da Cidade até 1999. Com a transferência da soberania do território para a República Popular da China, a data deixou de beneficiar do estatuto de feriado, mas em 2007 a Associação dos Macaenses, a Casa de Portugal e várias outras organizações de matriz portuguesa uniram forças para voltar a celebrar a data, organizando anualmente o Arraial de São João nas ruas de São Lázaro.

O certame, que já não se realiza desde 2019 por causa da pandemia de Covid-19, foi inserido no inventário do Património Cultural Intangível de Macau em 2020.

M.C.