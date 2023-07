RÚSSIA: ENVIADO DO PAPA ENCONTROU-SE COM LÍDER DA IGREJA ORTODOXA EM MOSCOVO

Encontrar caminhos para uma paz justa

O cardeal D. Matteo Zuppi, enviado especial do Papa à Rússia, encontrou-se no passado dia 29 de Junho com o Patriarca ortodoxo de Moscovo, numa reunião que destacou o trabalho comum das Igrejas “para servir a causa da paz e da justiça”, sublinharam as duas partes.

O encontro decorreu na sede do Patriarcado, na capital russa, com a presença do representante diplomático da Santa Sé em Moscovo, D. Giovanni D’Aniello, e do metropolita António de Volokolamsk, presidente do Departamento para as Relações Externas do Patriarcado de Moscovo. Os participantes falaram sobre a importância de que “todas as forças do mundo se unam para evitar um grande conflito armado”.

Segundo a Santa Sé, a viagem teve como objectivo principal “encorajar gestos de humanidade, que possam contribuir e favorecer uma solução para a trágica situação actual”. O Vaticano assumiu ainda a intenção de “encontrar caminhos para chegar a uma paz justa”.

D. Zuppi, arcebispo de Bolonha e presidente da Conferência Episcopal Italiana, visitou Kiev no início deste mês. “Apreciamos que Sua Santidade o tenha enviado a Moscovo. O senhor está à frente de uma das maiores dioceses metropolitanas da Itália e é um arcebispo famoso, que está a realizar um importante serviço para o seu povo”, afirmou o Patriarca ortodoxo, dirigindo-se ao arcebispo italiano.

O portal Vatican News recorda que Francisco e Cirilo conversaram, numa videochamada, a 16 de Março de 2022; este foi o primeiro encontro do Patriarca ortodoxo com um representante do Papa, desde o início da guerra na Ucrânia. Já o site da Igreja Ortodoxa na Rússia destaca a presença do cardeal Zuppi numa “missão especial de manutenção da paz”, em nome do Papa Francisco.

Cirilo aludiu ao papel positivo que a comunidade católica de Santo Egídio desempenhou, “nas circunstâncias muito difíceis associadas à Guerra Fria”, no Século XX, em diálogo com a Igreja Ortodoxa na Rússia. “Continuaremos a usar todos os meios para acabar com este terrível conflito o mais rapidamente possível, para que haja o menor número possível de vítimas”, assinalou o Patriarca russo. As duas partes concordaramem continuar a desenvolver contactos bilaterais.

Além do encontro no Patriarcado de Moscovo, o cardeal Zuppi encontrou-se com Marija L’vova-Belova, comissária do Kremlin para os direitos das crianças.

O enviado do Papa presidiu ainda a Missa na catedral da Mãe de Deus, com a comunidade católica em Moscovo, à qual transmitiu “a saudação, a proximidade e as orações do Santo Padre”.

O cardeal regressou a Roma na tarde do dia seguinte, 30 de Junho.

In ECCLESIA