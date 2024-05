Mais dimensões da Espiritualidade Cristã – 3

O conceito de espiritualidade cristã é complexo e rico. Nesta terceira coluna, destacamos e explicamos brevemente algumas outras dimensões básicas. Depois de termos falado anteriormente de espiritualidade trinitária, de espiritualidade cristológica, de espiritualidade pneumatológica e de espiritualidade criacional, prosseguimos agora com outras dimensões importantes da espiritualidade cristã.

A espiritualidade cristã é também uma espiritualidade mariana – Maria é a Mãe de Jesus, a Mãe da Igreja, a Mãe dos seguidores de Jesus e a discípula dos discípulos. Como se lê na Constituição Lumen gentium do Vaticano II: O lugar de Maria na Igreja é “o mais elevado depois de Cristo e, no entanto, muito próximo de nós”. Por isso, como afirma o Decreto Apostolicam actuositatem do Vaticano II, “todos (os cristãos) devem venerá-la devotamente e encomendar a sua vida e apostolado à sua solicitude maternal”. Maria é a mais próxima de Jesus, seu Filho, e da sua obra de redenção. Na Carta Apostólica Rosarium Virginis Mariae, o Papa João Paulo II convida os crentes em Jesus a frequentar a escola de Maria. O objectivo da devoção cristã a Maria – ao seu Rosário – não é apenas aprender o que Jesus ensinou aos seus seguidores, mas “aprendê-lo”, “aprender com ela a ‘ler’ Cristo, a descobrir os seus segredos e a compreender a sua mensagem”.

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade eclesial – A Igreja é mistério de comunhão, “koinonia”. Os cristãos são membros da comunidade de fé, de esperança e de amor, do Corpo Místico de Cristo. A comunhão eclesial é essencial para a espiritualidade da comunidade apostólica, que era – e é – uma comunidade de oração e de partilha (cf. Act., 2, 42-47 e 4, 32-35). A partir do Concílio Vaticano II, o magistério da Igreja promoveu um papel de maior protagonismo pedagógico das Igrejas locais, como sublinhou inicialmente Paulo VI a propósito da Doutrina Social da Igreja. O teólogo R. Gula escreve: “A espiritualidade cristã requer uma relação estável e duradoura com uma comunidade de fé que partilhe práticas comuns e convicções estáveis sobre quem somos e quem é Deus em Jesus e através do Espírito”.

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade litúrgica – A liturgia é fonte de vida espiritual e a sua celebração devota é fonte constante de crescimento na vida espiritual e na experiência de Deus. Salvatori Marsili aponta e explica bem as características de uma espiritualidade litúrgica, a saber: Cristocêntrica, oriental, bíblica, sacramental e cíclica. Centra-se na Eucaristia (cf. Jo., 6, 53), que é, conforme o Vaticano II, “a fonte e o ápice de toda a vida cristã” e “a fonte e ápice de toda a obra de pregação do Evangelho” (“Principios de espiritualidad litúrgica”, Cuadernos Phase).

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade evangélica – A missão dos cristãos é inflamar o mundo com o amor de Jesus, estar neste mundo como “fontes vivas de água das quais os outros podem beber” (Papa Francisco, Evangelii gaudium). A espiritualidade cristã não pode ser individualista. É comunhão de vida entre todos os membros da Igreja. É a caridade que leva os crentes a saírem de si mesmos, a praticarem o desprendimento e a descentralização. Max Seckler disse-o bem: “amans simpliciter exit extra se” (“simplesmente aquele que ama sai de si mesmo”). Assim, a espiritualidade cristã é uma espiritualidade da caridade: “A vida espiritual vem da caridade” (Tomás de Aquino).

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade evangelizadora e missionária – O cristão vive o mistério de Cristo como “enviado” por Ele na Igreja (cf. Mt., 28, 19-20). A espiritualidade do cristão é uma espiritualidade missionária: «Assim como o Pai me enviou, Eu também vos envio» (Jo., 20, 21). Como Cristo foi enviado pelo Pai no Espírito para anunciar a Boa Nova, também os seus discípulos são enviados ao mundo. É uma “vida em missão”: uma espiritualidade “para viver o mistério de Cristo enviado” (Papa Francisco, Evangelii gaudium).

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade mística para todos os cristãos – Não há cristãos de primeira e segunda classe: todos são chamados à vida mística, incluindo igualmente as pessoas comuns, cuja forte espiritualidade popular o Papa Francisco chama de “mística do povo”. O autor lembra as palavras muitas vezes repetidas do teólogo Karl Rahner: “O cristão do futuro ou será um ‘místico’, isto é, uma pessoa que ‘experimentou’ algo ou ‘alguém’, ou não será cristão” (“A Teologia da Vida Espiritual”).

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade escatológica – Como peregrinos, os cristãos nunca perdem de vista o fim – o Céu. O objectivo último da espiritualidade cristã – como o da teologia moral – é “a contemplação da primeira verdade na nossa pátria” (Tomás de Aquino).

A espiritualidade cristã é uma espiritualidade escatológica e temporal, isto é, histórica e social – Enquanto temporal, a espiritualidade é um modo de ser seguidor de Cristo num determinado “kairos” e num determinado tempo. Depois do Concílio Vaticano II, em particular, a espiritualidade considera indissociáveis o amor a Deus e o amor ao próximo, a vida eterna e a transformação do mundo, a união com Deus e a justiça social e ecológica. Por conseguinte, esta espiritualidade é também social – a pessoa humana é um ser social. Não se trata do velho “contemptus mundi” (“desprezo do mundo”) ou da “fuga mundi” (“fuga do mundo”), como então se entendia, mas da espiritualidade cristã como diálogo com o mundo (estar no mundo, mas não ser do mundo), e do empenhamento dos cristãos em contribuir para fazer dele uma comunidade justa e fraterna.

O foco medular da vida cristã, da vida espiritual/moral é Cristo, «o Caminho, a Verdade e a Vida» (Jo., 14, 6). Assim, o centro da evangelização é Jesus Cristo, “que foi crucificado, morreu e ressuscitou” – e vive (João Paulo II), e que é a Boa Nova para todos. Para Jesus, o Reino, a oração, a compaixão, o desprendimento, a alegria, a cruz, são elementos essenciais da vida dos Discípulos de Cristo. As Bem-aventuranças, aliás (cf. Mt., 5, 2-10), são a magna carta da vida espiritual e moral dos seus seguidores, chamados à Santidade: O Senhor Jesus, Mestre divino e modelo de toda a perfeição… pregou a santidade de vida a todos e a cada um dos seus discípulos, independentemente da sua situação… Todos os fiéis de Cristo, qualquer que seja a sua condição, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade (Vaticano II, Lumen gentium).

Pe. Fausto Gomez, OP