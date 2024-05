BISPO DE MACAU VAI APADRINHAR A SEGUNDA EDIÇÃO DO GALARDÃO

Prémio Deignan apresentado na próxima semana

O bispo D. Stephen Lee é o patrono da segunda edição do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável. O galardão, que passa a ter a Faculdade de Gestão e Direito da Universidade de São José como entidade co-organizadora, vai ser apresentado oficialmente no início da próxima semana, em Hong Kong.

A iniciativa mantém-se fiel ao propósito com quem foi criada e vai distinguir, em Março de 2025, três Pequenas e Médias Empresas de Macau e outras tantas de Hong Kong que se tenham distinguido por boas práticas empresariais. O Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável foi assim baptizado em honra do padre jesuíta irlandês Alfred Deignan, que viveu durante 65 anos em Hong Kong, onde se notabilizou, sobretudo, no domínio da Educação e do Serviço Social.

Na passada terça-feira, a Fundação Rui Cunha acolheu um seminário sobre Filantropia e Responsabilidade Empresarial que antecipou, em grande medida, o lançamento da segunda edição do galardão, ao debater as características que as PME devem valorizar em termos de boas práticas ambientais, sociais, de gestão e governança para serem candidatas ao prémio. Este valoriza a ligação entre o espírito de empreendedorismo e valores como a dignidade humana, a justiça e o respeito pela ética empresarial e pelos mais desfavorecidos – «valores que o padre Alfred Deignan sempre advogou e que são um aspecto central deste prémio», explicou o padre Stephan Rothlin, SJ, director do Instituto Ricci de Macau.

As empresas distinguidas vão ser agraciadas a 15 de Março de 2025, numa cerimónia que deverá decorrer no Auditório do Centenário de Fátima, nas instalações da Universidade de São José. A segunda edição do Prémio Deignan é formalmente lançada na próxima segunda-feira, em Hong Kong. «Depois do lançamento, na próxima semana, os procedimentos serão exactamente os mesmos que na primeira edição, com a organização de várias iniciativas entre 24 de Maio próximo e 15 de Março de 2025», disse o padre Rothlin. «Algo que nos deixa satisfeitos e gratos é poder anunciar que, desta vez, o bispo D. Stephen Lee concordou em apadrinhar esta iniciativa. Na primeira edição, o nosso patrono foi o agora cardeal D. Stephen Chow. Desta vez, até para actualizar um pouco as regras, será D. Stephen Lee quem vai atribuir os galardões a três empresas de Macau e de Hong Kong», avançou o sacerdote.

Em discussão está a possibilidade do Prémio Deignan de Empreendedorismo Responsável poder vir a abarcar também as cidades da China Continental que integram o projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau. O objectivo por agora, reconhece o padre Rothlin, é garantir a sustentabilidade do galardão. «Essa possibilidade é algo que foi discutido logo desde que o prémio foi criado, mas a minha preocupação foi sempre a de lançar bases sólidas, particularmente em tempos de crise. Queríamos, antes de mais, assegurar que Macau e Hong Kong compreendiam a natureza do prémio e o tipo de perfil que procura distinguir, que eu acredito que é único. Há milhares de organizações que estão a fazer melhor do que nós, mas eu acho que esta perspectiva de ligar o espírito empresarial a valores tão genuínos como estes, é algo único», concluiu o director do Instituto Ricci de Macau.

