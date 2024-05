CHEIAS NO BRASIL JÁ VITIMARAM MAIS DE UMA CENTENA E MEIA DE PESSOAS

Dehonianos lançam campanha de ajuda ao Rio Grande do Sul

Os missionários da Congregação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus radicados em Macau abriram uma conta solidária no Banco Nacional Ultramarino (BNU) para recolher donativos a fim de ajudar as vítimas das cheias no Sul do Brasil. A campanha prolonga-se até ao final do mês, com o montante angariado a ser enviado posteriormente para as zonas afectadas pelo mau tempo.

A recém-constituída Associação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus lançou uma campanha de recolha de donativos para as vítimas das inundações que desde o final do mês de Abril afectam o Estado brasileiro do Rio Grande do Sul.

Criada em Fevereiro último, a Associação abriu uma conta (Conta Ajuda ao Rio Grande do Sul, Brasil: 9019844146) para o efeito, no Banco Nacional Ultramarino (BNU), depois dos missionários dehonianos radicados no território terem sido abordados por um número significativo de católicos locais que se mostraram disponíveis para ajudar. «Esta campanha começou por iniciativa das próprias pessoas, que procuraram o padre Eduardo [Emilio Agüero, SCJ] e a mim, a tentar saber como está a situação no Brasil e de que forma é que elas poderiam contribuir. Em conversa com o padre Eduardo, pensámos criar uma forma que permitisse fazer com que todos aqueles que quisessem ajudar o pudessem fazer através da nossa associação», explicou o padre Daniel Ribeiro, SCJ, em declarações a’O CLARIM.

«Até ao momento, a resposta das pessoas está a ser excelente. O nosso objectivo é oferecer uma oportunidade para que aqueles que são católicos possam ser solidários. As pessoas estão a colaborar, estão a perguntar por esta iniciativa, estão a rezar, a formar grupos de oração», acrescentou o vigário paroquial da Sé Catedral para a comunidade de língua portuguesa.

A Associação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus está a aceitar donativos até ao último dia de Maio. O montante angariado em Macau pelos missionários dehonianos será depois canalizado para a Província Brasil Meridional, uma das três províncias dehonianas existentes em território brasileiro. «A província Brasil Meridional é uma província do Sul do Brasil, da Congregação à qual pertenço. No Brasil existem três províncias e nós vamos enviar para o ecónomo dessa província; ele vai destinar o dinheiro a diferentes paróquias para as obras que forem necessárias», salientou o padre Daniel.

A campanha de angariação de fundos para as vítimas das cheias no Rio Grande do Sul é uma das primeiras iniciativas dinamizadas pela Associação dos Sacerdotes do Sagrado Coração de Jesus. A organização foi constituída há pouco mais de dois meses com o objectivo primordial de divulgar, na RAEM, a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. «A Associação foi criada no mês de Fevereiro com o objectivo de oferecer actividades religiosas, culturais e educativas, para que a sociedade de Macau se aproxime da espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Este é o objectivo principal», sublinhou o sacerdote brasileiro. «A espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus não é apenas uma espiritualidade no sentido de rezar. É uma espiritualidade no sentido do serviço, da caridade e do amor. O Coração de Jesus é um coração de amor, é um coração amoroso. É através de gestos como este, de caridade, que a Associação vai cumprindo a sua finalidade», rematou.

Marco Carvalho