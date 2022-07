O Castelo de Diamante

Alguns meses atrás, li um fascinante romance histórico intitulado “El Castillo de Diamante” (O Castelo de Diamante), escrito por um autor excepcional, um leigo católico bem conhecido, Juan Manuel de Prada. Narra com fidelidade, criatividade e elegância as aventuras divinas e humanas de duas fortes mulheres: Teresa de Ávila e Ana de Mendoza, Princesa de Eboli. Enquanto a primeira – Teresa –, amadurecida monja carmelita, anseia apaixonadamente por Deus, que sacia; a segunda – a jovem, bela e arrogante aristocrata Ana – deseja apaixonadamente o poder, que amarga, e é – diz Teresa – “uma substituta do anseio por Deus”.

Através das 455 páginas do livro, surgem pensamentos inspiradores que tocaram a minha alma. Deixe-me contar alguns dos mais relevantes – para mim! Madre Teresa está em Toledo. Havia sido convidada pela sua Priora do Convento da Encarnação de Ávila para ir lá consolar Dona Luisa de la Cerda, uma mulher rica e influente que acabara de perder o seu marido. A freira carmelita carrega consigo algumas coisas numa bolsa: o Breviário, uma imagem de São José, o tabuleiro de xadrez dado pelo seu pai, e – acrescenta Teresa – algumas disciplinas “para fazer penitência todas as vezes que a vida confortável no palácio da Dona Luisa lhe fazia esquecer dos sofrimentos no Gólgota”.

Entre as servas da Dona havia uma muito animada e curiosa: Isabel. Teresa pensava que poderia ser uma boa candidata para a sua primeira fundação em Ávila. Isabel perguntou a Teresa: “O que é para si a felicidade?” Teresa respondeu: “A felicidade não é ter nada e possuir tudo; não é ter nem desejar nada da terra; não é permitir que nenhum trabalho nos perturbe; é esquecer a nossa felicidade para fazer feliz Aquele que amamos”.

Uns dias depois, Madre Teresa continua a narrar a Isabel, a menina órfã, a história da sua vida. A “Mãe” conta-lhe sobre a sua segunda conversão no Convento da Encarnação enquanto olha intensamente para uma imagem de Cristo, muito ferido e amarrado a uma coluna. Dirige-se a Isabel: “Na realidade, toda a vida consiste em olhar para Sua Majestade. Se, vossemecê, está alegre, olhe para Ele como ressuscitado e em glória. Se, vossemecê, está sobrecarregada com muito trabalho e triste, olhe para Ele amarrado à coluna, ou pregado na Cruz. Olhe a si mesma Nele, com esses lindos olhos que tenhais, e Ele esquecerá as próprias dores para consolar as suas. E Ele dar-vos-á todo o tipo de graças…”.

Pedro de Alcântara, seu querido Franciscano e director espiritual, foi a Toledo levar a Madre Teresa a notícia que ela mais esperava: a aprovação papal do seu primeiro mosteiro reformado (quinze outros se seguirão) de freiras Carmelitas descalças em Ávila. Naquela época, o coração de Teresa de Jesus debatia-se com o facto de ter ou não ter um rendimento atribuído ou apenas depender de doações para os seus mosteiros. Perguntou então ao austero Franciscano. Este respondeu-lhe: “Encontrado sem ‘aluguer’; Cristo aconselha-nos a pobreza…; onde não há pobreza, a porta do céu torna-se tão estreito como o buraco de uma agulha; e o mesmo vale para o camelo” e para as pessoas.

Madre Teresa volta de Ávila a Toledo para fundar ali outro mosteiro Carmelita reformado. Como muitas vezes acontecia, era um trabalho árduo e de muita confiança em Sua Majestade: licença já negada algumas vezes, nem sequer tinha algum fundo necessário, e nenhuma permissão dos poderosos canhões da catedral de Toledo. Até a sua amiga Dona Luisa é contra a nova fundação: “Não seja teimosa; se continuar assim, ficará sozinha”. Madre Teresa: “Sozinha, mas não superada. Aquele que realmente perde é aquele que desiste”. E Teresa nunca desistiu!

A princesa Ana de Mendoza quer que Teresa funde o mosteiro no seu lugar: Pastrana (Guadalajara, Castela). O santo de Ávila é contra. Mas uma vez que o Senhor lhe disse para ir, foi imediatamente para lá. Comenta com Isabel, já sua freira: “Para alcançar a perfeição não basta obter misericórdias, nem em ter o dom de línguas nem o espírito de profecia, mas em conformar a nossa própria vontade à vontade de Deus, de tal modo que tudo o que Ele quer, nós também o queremos, e aceitamo-lo com alegria, seja saboroso ou amargo”.

Quando no palácio do príncipe Guy Gomez – conselheiro mais próximo do rei – e da sua esposa princesa Ana, em Pastrana, Teresa e Isabel sofreram muito com as longas celebrações nocturnas do palácio: cantos, danças, poemas… Certa noite, ambas não conseguiram dormir de forma nenhuma, devido ao barulho dos dançarinos e da música. “Vamos dançar”, pediu a sorridente Teresa a Isabel: “Ao enfrentar uma situação infeliz, é melhor rir do que chorar, para que o diabo fique com raiva”. Madre Teresa diz a Isabel que será ela a Priora do Mosteiro de Pastrana. A jovem freira sentiu-se com medo e incapaz. Teresa consolou-a: “Tudo se torna fácil quando há amor. O amor é o único remédio que cura as rugas da alma”.

Madre Teresa estava desiludida com o mosteiro que a princesa havia construído e mais ainda com a própria princesa, que queria controlar Teresa e as suas freiras como se elas fossem sua propriedade. Então, uma noite, Teresa tirou as freiras de Pastrana.

A princesa lutou uma última batalha: depois de ler o Livro da Vida de Teresa, Ana Mendoza decidiu denunciá-la à Inquisição como sendo iluminada e herege. O seu marido adorou o Livro e elogiou-o. A arrogante princesa reagiu: Este é um livro inútil “por muitas razões”; aliás, “todas as suas reflexões espirituais são mais enfadonhas do que o sermão de um Dominicano”.

(Madre Teresa faleceu em 1582, em Alba de Tormes, Salamanca, e a Princesa de Eboli em 1592, no seu Palácio de Pastrana, onde estava em prisão domiciliária pelas suas intrigas no tribunal do Rei Filipe II).

Pe. Fausto Gomez, OP

LEGENDA: Juan Manuel de Prada com o seu “El Castillo de Diamante