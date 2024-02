PROCISSÃO PAUTA O ARRANQUE DAS CELEBRAÇÕES DA QUARESMA

Novena do Bom Jesus dos Passos principia a 8 de Fevereiro

A Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos sai à rua a 17 e 18 de Fevereiro. Como habitualmente, irá ser precedida de uma Novena, celebrada na igreja de Santo Agostinho, entre os dias 8 e 16.

Promovida pela Confraria de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos, a iniciativa vai voltar a ser conduzida nas línguas portuguesa e chinesa, ainda que em momentos distintos do dia, explica Carlos Cabral, em declarações a’O CLARIM. «A novena em Chinês é conduzida durante a parte da manhã e a novena em Português é feita da parte da tarde, às 18:00 horas, ambas na igreja de Santo Agostinho. Depois de terminada a novena, no sábado, temos a Missa das Cinco Chagas, celebrada pelo bispo D. Stephen Lee. Nesse mesmo dia, é organizada a Procissão da Cruz, que é a primeira parte da Procissão do Senhor dos Passos propriamente dita. A Procissão da Cruz faz-se entre a igreja de Santo Agostinho e a Sé Catedral», recorda o secretário da Mesa Directora da Confraria.

Quase tão antiga como a própria cidade de Macau, a Procissão de Nosso Senhor Bom Jesus dos Passos tem precisamente como aspecto mais original o facto de se realizar em dois dias. O cortejo tem início no sábado que antecede o Primeiro Domingo da Quaresma, com a imagem do Senhor a carregar a cruz a pernoitar na Sé Catedral, antes de regressar, no dia seguinte, à igreja de Santo Agostinho, onde está exposta durante o resto do ano. «No Domingo temos a Procissão do Senhor dos Passos propriamente dita, que sai da Sé Catedral e volta novamente à igreja de Santo Agostinho. Durante esta segunda procissão, cumprimos alguns dos passos da Via Sacra. Como Macau é uma cidade pequena, é impossível cumprir as catorze estações da Cruz, mas assinalámos sete. Em cada uma dessas estações, o andor pára, a Verónica canta e os fiéis entoam o “Passio Domini”. Logo à chegada à igreja de Santo Agostinho é proferido o Sermão do Horto», elenca Carlos Cabral.

Este ano, a exemplo do que sucedeu no ano passado, o padre Daniel Ribeiro volta a assumir o estatuto de pregador e a professar o sermão endereçado à comunidade católica de língua portuguesa. O sermão em língua chinesa, por sua vez, vai ser pregado pelo padre Albert Ho Fai. «Todos os anos, a Confraria convida sacerdotes específicos para fazer o sermão. No ano passado, quem proferiu o sermão em Português foi o padre Daniel. Já da parte chinesa, fê-lo o padre Michael Cheung, pároco de Nossa Senhora de Fátima. Este ano, a pregação em língua chinesa vai ser dirigida pelo padre Ho Ka Fai, e em Português mantém-se a mesma escolha: vai ser o padre Daniel a pregar o sermão», remata o mesmo responsável.

Marco Carvalho