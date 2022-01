PRIMEIRO ENCONTRO DECORRE A 12 DE FEVEREIRO

Ano Família Amoris Laetitia: Diocese organiza ciclo de formação

Entre os meses de Fevereiro e Julho, o Movimento Católico de Apoio à Família vai promover uma série de encontros formativos dedicados à Exortação ApostólicaAmoris Laetitia. O primeiro tem lugar a 12 de Fevereiro, sendo presidido pelo bispo de Macau, D. Stephen Lee.

O Movimento Católico de Apoio à Família quer incentivar a um maior envolvimento dos agregados familiares do território na acção pastoral da diocese de Macau. Para o efeito, vai promover, já a partir do próximo mês, uma série de seis encontros mensais que têm como objectivo explorar o conteúdo da Exortação Apostólica Amoris Laetitia, assim como analisar os caminhos pastorais que levam a construir famílias sólidas e fecundas.

O primeiro encontro, que irá ser presidido por D. Stephen Lee, está agendado para 12 de Fevereiro. O prelado vai passar em revista os nove capítulos da Amoris Laetitiae explicar os conteúdos e a relevância da exortação apostólica em que o Papa Francisco analisa a beleza e a alegria do amor familiar.

O Movimento Católico de Apoio à Família convidou peritos e profissionais de vários sectores para que possam partilhar as suas reflexões sobre a família em cada um dos seis encontros que vão prolongar-se até Julho. O objectivo, escreve a organização num pequeno texto publicado no Facebook, passa por oferecer ferramentas aos participantes que lhes permitam aprofundar “a sua compreensão do conceito católico de casamento e família”. Ao longo dos seis encontros – agendados para 12 de Fevereiro, 5 de Março, 2 de Abril, 7 de Maio, 4 de Junho e 2 de Julho – o Movimento Católico de Apoio à Família propõe uma reflexão sobre a Sagrada Escritura e a situação actual das famílias, indo abordar alguns elementos essenciais da Doutrina da Igreja sobre o matrimónio, a família e o amor conjugal.

A Igreja Católica celebra o “Ano Família Amoris Laetitia” até ao dia 26 de Junho, data em que termina, em Roma, o X Encontro Mundial das Famílias. A intenção do Papa Francisco, ao anunciar “um ano especial dedicado à família”, é dar continuidade ao percurso sinodal que levou à publicação da Amoris Laetitia. O documento é fruto da XIV Assembleia Geral Ordinário do Sínodo dos Bispos, realizada entre 4 e 25 de Outubro sobre o tema “A vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo”.

Pedra fundamental da sociedade e célula vida da Igreja, na feliz expressão do Papa Bento XVI, a família vai ser foco de celebração, já amanhã (15 de Janeiro), com a realização do Dia Paroquial da Família. Originalmente prevista para o final de Outubro, a iniciativa foi adiada devido à pandemia de Covid-19.

O Dia Paroquial da Família decorre no ginásio do polo seis do Colégio Diocesano de São José, instituição de Ensino Secundário que partilha o campus, na Ilha Verde, com a Universidade de São José. Do cartaz do evento fazem parte um torneio de basquetebol para pais e filhos, actividades lúdicas, jogos e outras iniciativas para a família. Coordenado pelo Movimento Católico de Apoio à Família, o certame conta ainda com o apoio de entidades como a Cáritas, a Rede de Serviço Juvenil D. Bosco ou a Rádio Voz de Maria.

