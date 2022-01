ORGANIZAÇÃO TEME CATÁSTROFE HUMANITÁRIA NO PAÍS

Cáritas lança campanha para ajudar o Afeganistão

A Cáritas de Macau respondeu afirmativamente ao apelo lançado no final de Dezembro pela Caritas Internationalis e lançou uma campanha de angariação de fundos em prol da população afegã, em particular dos milhares de crianças e de idosos que correm o risco de morrer à fome devido ao agravamento das condições de vida no País.

A diocese de Macau associou-se à campanha e anunciou que já este Domingo, durante as missas dominicais, será conduzida em todas as igrejas do território uma segunda colecta, a fim de ser entregue à Cáritas de Macau. A organização liderada por Paul Pun fará chegar os donativos à Caritas Internationalis, que os deverá canalizar para as populações afectadas por aquilo que a entidade de matriz católica diz ser “uma das piores situações humanitárias” da actualidade.

Num apelo tornado público no final do mês de Dezembro, a confederação internacional da Cáritas exortou a comunidade internacional a promover uma resposta humanitária urgente ao sofrimento em que se encontra a população do Afeganistão, um país que, sustenta a organização, está à beira de uma catástrofe humanitária. A posição é subscrita pela Cáritas de Macau. «Ao longo do último mês, fomos tomando consciência da situação em que se encontra o povo afegão. Os afegãos estão enfrentar muitas dificuldades, em particular as crianças e os refugiados. O nosso objectivo é fazer algo para sensibilizar a população de Macau, para que estejam ao corrente do sofrimento daquele povo», explicou Paul Pun. «Não importa quanto as pessoas se mostrem disponíveis para oferecer. De certo modo, o que importa é fazer chegar assistência a estas pessoas, mostrar que o mundo não as esqueceu. Neste momento, diferentes partes do mundo deparam-se com fluxos de refugiados, como por exemplo a Síria. Ao longo de vários anos recolhemos donativos para ajudar os refugiados sírios, mas desta vez queremos fazer algo para ajudar o Afeganistão», acrescentou o secretário-geral da Cáritas na RAEM.

A chegada dos talibã ao poder, em Agosto do ano passado, veio apenas agravar a situação de fragilidade em que o País estava mergulhado. A Caritas Internationalis refere que duas décadas de guerra civil, o impacto das alterações climáticas e os efeitos da pandemia de Covid-19, agravados pela turbulência política e pelo caos que se apoderou do Estado, deixaram milhões de pessoas a lutar pela sobrevivência.

A chegada da temporada de Inverno tornou as perspectivas da população afegã ainda mais sombrias. Os nevões e as chuvas fortes que fustigaram várias regiões do Afeganistão nos últimos dias estão a afectar, de forma ainda mais severa, os vastos sectores da população que vivem com maiores dificuldades, alertou no início da semana o Gabinete das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários.

Para além da colecta especial que irá ser realizada nas igrejas de Macau, a Cáritas está a recolher donativos através de várias contas bancárias. Mais informações: https://www.caritas.org.mo/donation

M.C.